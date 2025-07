泰格豪雅「榮耀回歸F1傳承特展」宣揚逆勢熱血 挑戰賽加碼送F1門票

瑞士高級鐘表品牌泰格豪雅(TAG Heuer)今日於台北101舉辦了「榮耀回歸F1傳承特展」,現場除展示2025年新品,博物館典藏骨董表以及F1賽車模擬器與賽車手反應器,透過懷舊或前衛科技的互動感受,呼應品牌年度主題:「逆勢而上,勝勢由我」(Designed To Win)。

越艱困的時刻,越凸顯堅毅的重要性。泰格豪雅早在1970年代,法拉利便曾借重泰格豪雅的技術、委託打造了一款可同時量測多台賽車車速的計時器,展現泰格豪雅的精密計時技術高度;品牌過往並曾與F1車隊、多位傳奇車手合作,現今更是F1甲骨文紅牛車隊的官方合作夥伴,成為得獎台上的常勝焦點。

特展共分五大展區,包含了從總部空運來台七只橫跨1960至1980年代的骨董時計、兩位F1傳奇賽車車手Ayrton Senna與Max Verstappen的車衣、2025年的海量新品,特殊陳列的賽車模擬器與賽車手反應器,牆上並有「車神」洗拿(Ayrton Senna)名言:「I’m not designed to come second or third. I’m designed to win.」並成為泰格豪雅全新品牌核心精神「逆勢而上、勝勢由我」的靈感。

新品表款一次獻上涵蓋Carrera、Monaco與Formula 1三大核心系列,像是先前在日內瓦發表的F1 Solargraph腕表便一次但來8款新色,並和骨董品區1986年的計時碼表新舊輝映,骨董表展區裡一只曾由Jack Heuer贈予Ferrari車手的Carrera 1158 CHN黃金骨董表則化為全新的Carrera系列Monza鍛造碳飛返計時碼表,酷黑、前衛有型;Monaco系列則有以懷表為風格核心改造新推出的Monaco Stopwatch限量版計時碼碼表,透過左冠配置與黑白紅三色的鮮明對比,展現TAG Heuer深植於「芯」、世代相乘的賽車熱血魂魄。