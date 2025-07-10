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泰格豪雅「榮耀回歸F1傳承特展」宣揚逆勢熱血 挑戰賽加碼送F1門票

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2025年新款的F1 Solargraph腕表，從1986年的骨董計時碼表脫胎換骨、煥發新時代的活力能量，並採用太陽能石英機芯。圖／泰格豪雅提供
2025年新款的F1 Solargraph腕表，從1986年的骨董計時碼表脫胎換骨、煥發新時代的活力能量，並採用太陽能石英機芯。圖／泰格豪雅提供

瑞士高級鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）今日於台北101舉辦了「榮耀回歸F1傳承特展」，現場除展示2025年新品，博物館典藏骨董表以及F1賽車模擬器與賽車手反應器，透過懷舊或前衛科技的互動感受，呼應品牌年度主題：「逆勢而上，勝勢由我」（Designed To Win）。

越艱困的時刻，越凸顯堅毅的重要性。泰格豪雅早在1970年代，法拉利便曾借重泰格豪雅的技術、委託打造了一款可同時量測多台賽車車速的計時器，展現泰格豪雅的精密計時技術高度；品牌過往並曾與F1車隊、多位傳奇車手合作，現今更是F1甲骨文紅牛車隊的官方合作夥伴，成為得獎台上的常勝焦點。

特展共分五大展區，包含了從總部空運來台七只橫跨1960至1980年代的骨董時計、兩位F1傳奇賽車車手Ayrton Senna與Max Verstappen的車衣、2025年的海量新品，特殊陳列的賽車模擬器與賽車手反應器，牆上並有「車神」洗拿（Ayrton Senna）名言：「I’m not designed to come second or third. I’m designed to win.」並成為泰格豪雅全新品牌核心精神「逆勢而上、勝勢由我」的靈感。

新品表款一次獻上涵蓋Carrera、Monaco與Formula 1三大核心系列，像是先前在日內瓦發表的F1 Solargraph腕表便一次但來8款新色，並和骨董品區1986年的計時碼表新舊輝映，骨董表展區裡一只曾由Jack Heuer贈予Ferrari車手的Carrera 1158 CHN黃金骨董表則化為全新的Carrera系列Monza鍛造碳飛返計時碼表，酷黑、前衛有型；Monaco系列則有以懷表為風格核心改造新推出的Monaco Stopwatch限量版計時碼碼表，透過左冠配置與黑白紅三色的鮮明對比，展現TAG Heuer深植於「芯」、世代相乘的賽車熱血魂魄。

「榮耀回歸F1傳承特展」將先於7月10、11兩日於台北101辦公大樓35樓展出。品牌並舉辦Designed to Win反應測試挑戰賽，分別於泰格豪雅台北101專門店（7月12至21日）、泰格豪雅板橋大遠百專門店（7月23至8月12日），以及金光鐘表Mix & Match（8月14至31日）進行；總排名第一名挑戰者可獲2025 F1新加坡大獎賽周六看台票兩張，第二與第三名則可獲冠軍賽車手Max Verstappen親筆簽名帽一只，更多詳情，亦可親洽泰格豪雅台北101，或電洽02-8101-7679詢問。

泰格豪雅的品牌設計涵蓋了Carrera、Monaco與F1 Solargraph三大系列，皆與賽車息息相關。圖／泰格豪雅提供
泰格豪雅的品牌設計涵蓋了Carrera、Monaco與F1 Solargraph三大系列，皆與賽車息息相關。圖／泰格豪雅提供
特別陳列的反應器與F1賽車模擬器，呈現了互動趣味，也讓人感受到賽車與泰格豪雅的高度張力。圖／泰格豪雅提供
特別陳列的反應器與F1賽車模擬器，呈現了互動趣味，也讓人感受到賽車與泰格豪雅的高度張力。圖／泰格豪雅提供
特展現場並陳列大量從總廠空運來台重要時計。圖／泰格豪雅提供
特展現場並陳列大量從總廠空運來台重要時計。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco Stopwatch限量版計時碼表，32萬3,100元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco Stopwatch限量版計時碼表，32萬3,100元。圖／泰格豪雅提供
泰格豪雅舉辦了「榮耀回歸F1傳承特展」，並以「逆勢而上，勝勢由我」（Designed To Win）為風格口號，帶人勇敢突破困境、再創人生新局。圖／泰格豪雅提供
泰格豪雅舉辦了「榮耀回歸F1傳承特展」，並以「逆勢而上，勝勢由我」（Designed To Win）為風格口號，帶人勇敢突破困境、再創人生新局。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表黃黑色款，59,600元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表黃黑色款，59,600元。圖／泰格豪雅提供
Monaco系列Stopwatch限量版計時碼表，是以傳統的計時懷表為靈感再設計。圖／泰格豪雅提供
Monaco系列Stopwatch限量版計時碼表，是以傳統的計時懷表為靈感再設計。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Carrera計時碼表黑曜紫款（CBS2219.FC6607），22萬6,500元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Carrera計時碼表黑曜紫款（CBS2219.FC6607），22萬6,500元。圖／泰格豪雅提供

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