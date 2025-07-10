「爐烤酥皮魚」致敬廚神保羅．博古斯！亞都麗緻法國季今登場

做工繁複、講究技藝的法式料理經典「爐烤酥皮魚」重現！這是台北亞都麗緻致敬廚神保羅．博古斯的10道經典之一，並於今（7月10日）起至9月30日推出「法國季」，首次集結館內3大品牌，包括巴賽麗廳La Brasserie以「大師之味」致敬現代法國料理之父保羅・博古斯（Paul Bocuse），復刻多道經典菜餚；麗緻坊推出多款限定麵包與甜點；巴黎廳1930 Ｘ 高山英紀也同步加碼香檳搭餐與奢華魚子醬限量加購禮遇，共同歡慶法國國慶。

現代法國料理的奠基者：保羅・博古斯（Paul Bocuse），不僅擁有超過半世紀米其林三星的榮耀，更是「新法國料理」（Nouvelle Cuisine）運動的靈魂人物。他捨棄過往繁複的料理形式，強調回歸食材本味，提倡簡約、清新卻依然濃郁的味覺層次。此外，他更是全球最具影響力的烹飪賽事—博古斯世界烹飪大賽（Bocuse d’Or）的創辦人，以行動支持年輕廚師的創作與傳承。

此次法國季，巴賽麗廳以「大師之味」為題，麗緻餐旅集團行政主廚廖偉立及巴賽麗廳主廚黃祥彬堅持「完全致敬」，意即完整復刻。其中，「波士頓龍蝦沙拉」以白蘭地與番茄為基底調製冷醬，傳遞博古斯「視醬汁為料理靈魂」的信念，龍蝦約6~7分熟上桌，風味正好。

「香煎鴨肝」則透過高溫封存其酥脆外皮與柔嫩內裡，再以焦糖蘋果與百香果醬汁帶出多層次果酸，其底部的布里歐麵包尤其精彩，奶香圓融，與鴨肝美好互搭。主菜部分端出了廣為人知的「爐烤酥皮魚」，整尾的野生長尾鳥魚腹內包裹以北海道干貝和野生海鱸魚攪打製成的魚丸，外層則覆以層層奶香酥皮爐烤至金黃，外皮酥脆、內餡柔軟，搭配修隆醬汁更添活潑酸香，主廚更細膩的精算上桌、拍照及分享時間，讓入口的一刻溫度熟度都臻完美。

造型典雅的甜點「總統蛋糕」，源於1975年保羅．博古斯榮獲法國榮譽軍團勳章後，與巧克力大師Maurice Bernachon合作，專為總統宴席設計的蛋糕，以細緻的香草蛋糕搭配濃郁巧克力榛果甘納許，層層堆疊的巧克力薄片營造精緻視覺。

此外，麗緻坊也在法國季期間推出多款麵包與甜點新品，包括源自南法的「葉脈普羅旺斯」、帶有濃郁肉香的「索蘭諾火腿羅勒」、經典「巴黎布雷斯特」等。原本僅限周末供應的「法國安曼捲」，也響應法國季改為每日全時段供應。

巴黎廳1930 Ｘ 高山英紀饗宴禮遇。凡點選16,800+10%的主廚套餐，即送價值1,380+10%的精選香檳乙杯；繳友會員更可用1,880+10%的優惠價，加購法國進口限量100盒的Oscietra魚子醬（原價4,000+10%）。

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