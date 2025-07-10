漢來名人坊10周年再擴版圖！大巨蛋、台中漢神雙店將登場

漢來美食（1268）旗下名人坊今年進入10周年，近年陸續於台南、台中、台北展店，至今全台共5家分店，承襲富哥對粵菜的堅持以及品牌總經理羅嶸的創意研發和各店主廚穩定的廚藝，站穩台灣頂級粵菜的一席之地。接下來，漢來美食餐飲集團將持續擴大漢來名人坊的服務規模，預計於2026年初在台北大巨蛋、台中漢神洲際購物中心拓展新店。

漢來美食餐飲集團2015年取得香港名人坊獨家代理權，正式引進有「隱世廚神」美譽的鄭錦富（富哥）主廚主理；多年蟬聯香港米其林一星的星級品牌，在高雄開出頂級粵菜「漢來名人坊」，時至今日，漢來名人坊在台灣走過10年，魅力不減反增，已經成為台灣許多粵菜老饕與美食愛好者最喜愛的餐廳之一。

回顧漢來名人坊在台10年，品牌不但成為許多饕客心目中宴客聚餐首選，也創下不少輝煌紀錄，像是每年舉辦的「富哥見面會」餐會，均是場場爆滿，每次短短一個月的全台巡迴餐會，可為集團挹注700至800萬元營收，富哥帶來的日本吉品鮑及頂級花膠，成為老饕們引頸的一期一會。

而這10年的經營，品牌營收占比也都名列集團所有品牌的前三名，其中2024年業績更突破7.2億元，創下品牌業績高峰。也因著主廚和外場主管們兢兢業業的精神，讓漢來名人坊高級粵菜餐廳這個品牌，在2022年榮獲第19屆國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌獎」；漢來名人坊台中新光中港店更是多次入選米其林餐飲指南推薦。

這回的10周年慶活動，品牌特別將富哥的經典招牌菜色整合推出「10周年特別套餐」，7月14日至7月31日以回饋價感謝一直以來支持漢來名人坊的顧客，內含「燕窩釀鳳翼」、「富哥招牌蝦餃皇」及「富哥招牌炒飯」等名人坊招牌料理，與饕客一同回味最經典的感動。

此外，今年富哥也將於8月中起展開「富哥見面會」全台巡迴餐會，不同於往年的吉品鮑，今年富哥特別帶來珍貴的關東遼參，搭配口感和個頭不亞於吉品鮑的16頭南非乾鮑，限時限定的菜色絕對能讓消費者驚艷，邀請饕客們一同歡慶這難得的10載盛宴。

另，台北世貿店在今年4月也迎來新任主廚-黎漢昌，為漢來名人坊帶來新氣象。擁有星級背景的黎主廚，擅長融合地道粵菜與多國食材，呈現更具現代感的創意作品，像是本季推薦的「黑松露山藥稻庭麵」，就是將台灣山藥、澳洲黑松露及日本稻庭烏龍麵結合，主廚在桌邊為顧客刨上新鮮的黑松露的瞬間，香氣逼人，醬汁有著松露的濃郁和山藥的清香，配上滑順的稻庭烏龍麵，令人口齒留香。另外還有「薄荷葉炒安格斯牛柳粒」、「魚子醬芙蓉蒸澳洲龍蝦」及「啫啫沙薑蔥爆雞煲」多道菜，都是黎主廚匠心獨運的粵藝功夫菜。