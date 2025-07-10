傻眼！訂泰國Villa到場卻無此住宿 訂房平台亂象增難保障

新竹縣消保官近來接獲多起第三方訂房平台糾紛，包括民眾預訂泰國Villa，抵達卻發現根本無此住宿，或因未即時支付追加住宿費，遭沒收原8天房費並轉讓房間。消保官提醒，國外飯店不適用我國消保法，透過平台訂房務必詳閱取消與退款條款。

新竹縣消保官辦公室近日接獲民眾申訴，在某國際訂房網預訂泰國一間villa民宿，按網站提供地址前往卻未見民宿，平台客服卻回復，有聯繫服務供應商但未收到回覆，而該服務供應商已與平台終止合作，全額房費亦已轉入服務供應商帳戶，所以平台無法提供進一步協助，讓消費者非常不滿。

此外，還有民眾今年4月在訂房網預訂日本某民宿5月中旬入住8天的房間，完成訂單於一周後又追加一天住宿，消費者因漏看訂房平台寄送的訂單修改限時付款通知信件，結果因未及時付款，訂房網不但取消他的訂單，還沒收了原本預先支付的8天房費，而原本預訂的房間也被民宿業者售出，消費者要求改成民宿其他房間，但直到出發都未獲回應。

新竹縣消保官陳雅芳指出，近年來透過第三方訂房網站的消費糾紛愈來愈多，尤其是民宿訂房爭議，民眾常用國際訂房網站包括Agoda、Trivago、Booking.com、Trip.com等，總公司設在台灣境外，不受我國法律管轄。

陳雅芳表示，這些訂房網雖然都有中文頁面及客服專線，但多數未在台灣設立客服據點或專責人員，消費者撥打的客服專線都轉接到境外，一旦發生消費爭議申訴案件，只能透過子公司或合作業者代收申訴案件，協商時也找不到平台業者代表出面處理，不僅無法及時處理糾紛，還可能因訂房網與旅宿業者互推責任，導致消費者權益受損。

陳雅芳提醒，民眾訂房時除應確認業者是否合法外，還要注意國外飯店並不適用我國消保法規，如利用第三方訂房平台預定住宿，務必詳閱取消和退款條款，並向飯店官網確認訂房是否成功，一旦發生消費爭議消費者往往需要進行跨境申訴，不但曠日廢時，甚至可能求助無門，不可不慎。消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」諮詢。