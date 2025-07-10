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廢玻璃再生成時尚酒杯！海尼根里程杯4.0只送不賣
海尼根台灣擴大推行可回收綠瓶（RGB）計畫，將原本只能一次性使用的玻璃瓶，透過回收與清洗最多重複使用25次；每年120萬個紙箱，也全面汰換為可重複使用塑膠籃，從源頭落實減廢與循環經濟。
今夏同步登場的「永續星釀里程杯4.0」，更是這場綠色革命的延續。承襲台灣熱炒小酒杯設計靈感，每一對杯都來自上萬支回收綠瓶，經過清洗、粉碎、熔融，再由職人手工壓製，讓廢棄玻璃化身生活設計亮點。截至目前，台灣海尼根已累積回收超過1.8公噸綠瓶、再利用2.3公噸廢玻璃，將循環精神具象化為美學實踐。
里程杯深色款今年率先於家樂福推出，7月則在全聯登場清透綠款。單筆購買海尼根或海尼根星銀600毫升瓶裝系列滿499元，即可獲得限量對杯。海尼根更呼籲，好的設計能讓永續自然走入生活，讓回收不再只是習慣，而是選擇一種更美好的生活方式。
海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋指出：「我們在台灣已經能用70%的回收玻璃生產新瓶，讓瓶子最多可使用25次。未來挑戰是讓更多空瓶回流進入循環系統。我們相信，好的設計能讓永續走進人心，讓永續變得自然、可親。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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