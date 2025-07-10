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台中市鍋烤節開放「蔬食組」報名 14日起開始票選

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市鍋烤節來了，今年活動首度開放「蔬食組」報名參與，廣邀台中火鍋、燒烤及蔬食業者共襄盛舉。圖／台中市政府提供
台中市鍋烤節來了，今年活動首度開放「蔬食組」報名參與，廣邀台中火鍋、燒烤及蔬食業者共襄盛舉。圖／台中市政府提供

台中市鍋烤節來了。今年活動首度開放「蔬食組」報名參與，廣邀台中火鍋、燒烤及蔬食業者共襄盛舉，凡在台中市合法營業的火鍋、燒烤及不限鍋烤類型的蔬食餐飲業者皆可報名參加，時間至13日中午12時止，14日起將開放民眾票選。

經濟發展局長張峯源說，台中素有「美食之都」美譽，鍋物與燒烤店家遍布全市、早晚不息，是市民生活中不可或缺的美味日常。今年鍋烤節除延續廣受好評的「十大火鍋燒烤店家票選」活動，更因應蔬食風潮興起，特別新增「蔬食組」，不限於火鍋或燒烤型態。凡以蔬食為主的料理形式皆可報名參加，提供素食族群與重視健康的民眾更多選擇，也展現台中在飲食文化上的多樣性與創新力，讓台中鍋烤節成為城市美味的年度慶典。

經發局說，目前已有多家蔬食業者響應報名。有業者主打傳統家常風味，推出多款蔬食鍋物與古早味料理，讓人吃出熟悉的人情味。也有業者別具巧思，以薑母風味演繹蔬食經典鍋物，兼具養生、溫補與台式口感，成為四季皆宜的美食首選，為2025台中鍋烤節提供嶄新選擇，也讓活動更加豐富多元。

經發局說，14日起將開放民眾票選台中最具人氣與創意的鍋烤名店。（活動報名連結： https://www.surveycake.com/s/O6doG ）。

台中市鍋烤節來了，今年活動首度開放「蔬食組」報名參與，廣邀台中火鍋、燒烤及蔬食業者共襄盛舉。圖／台中市政府提供
台中市鍋烤節來了，今年活動首度開放「蔬食組」報名參與，廣邀台中火鍋、燒烤及蔬食業者共襄盛舉。圖／台中市政府提供
台中市鍋烤節來了，今年活動首度開放「蔬食組」報名參與，廣邀台中火鍋、燒烤及蔬食業者共襄盛舉。圖／台中市政府提供
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