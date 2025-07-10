迪麗熱巴領銜豪華顏值團亮相巴黎MIKIMOTO 日泰男女神瑰麗登場

日本珍珠珠寶品牌MIKIMOTO於巴黎高訂時裝週期間，在巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d'Évreux隆重發佈全新頂級珠寶系列「Les Pétales」。此系列延續了品牌「Les Pétales Place Vendôme」珠寶系列的靈感，以巴黎芳登廣場上輕舞飛揚的玫瑰花瓣為主題，共40多件新作以精湛的珠寶工藝，匯聚珍珠、鑽石、以及色調繽紛的彩色寶石，精采演繹花瓣輕靈秀雅、幻化多姿的自然之美。品牌全球代言人迪麗熱巴、日劇女王北川景子、人氣偶像神宮寺勇太及泰國「心動男神」James Jirayu均配戴全新珠寶共襄盛舉。

全球品牌代言人迪麗熱巴以一襲貼合身材曲線的黑色禮服，襯托全新頂級珠寶系列Les Pétales玫瑰花珍珠頸鍊，日本 Akoya 珍珠串鍊層疊頸間，璀璨奪目的粉紅碧璽化作玫瑰嬌嫩的花蕾。同系列的耳環、戒指及手鍊則以璀璨鑽石勾勒出輕盈飄逸的玫瑰花瓣，並點綴珍稀的白南洋珍珠或日本 Akoya 珍珠，襯托迪麗熱巴的盛世美顏。