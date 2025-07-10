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迪麗熱巴領銜豪華顏值團亮相巴黎MIKIMOTO 日泰男女神瑰麗登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全球代言人迪麗熱巴演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
全球代言人迪麗熱巴演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供

日本珍珠珠寶品牌MIKIMOTO於巴黎高訂時裝週期間，在巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d'Évreux隆重發佈全新頂級珠寶系列「Les Pétales」。此系列延續了品牌「Les Pétales Place Vendôme」珠寶系列的靈感，以巴黎芳登廣場上輕舞飛揚的玫瑰花瓣為主題，共40多件新作以精湛的珠寶工藝，匯聚珍珠、鑽石、以及色調繽紛的彩色寶石，精采演繹花瓣輕靈秀雅、幻化多姿的自然之美。品牌全球代言人迪麗熱巴、日劇女王北川景子、人氣偶像神宮寺勇太及泰國「心動男神」James Jirayu均配戴全新珠寶共襄盛舉。

全球品牌代言人迪麗熱巴以一襲貼合身材曲線的黑色禮服，襯托全新頂級珠寶系列Les Pétales玫瑰花珍珠頸鍊，日本 Akoya 珍珠串鍊層疊頸間，璀璨奪目的粉紅碧璽化作玫瑰嬌嫩的花蕾。同系列的耳環、戒指及手鍊則以璀璨鑽石勾勒出輕盈飄逸的玫瑰花瓣，並點綴珍稀的白南洋珍珠或日本 Akoya 珍珠，襯托迪麗熱巴的盛世美顏。

首度親臨巴黎鑑賞MIKIMOTO最新力作的日劇女王北川景子，則配戴了新系列中以18K粉紅金玫瑰鑽石花瓣搭配日本Akoya珍珠打造的項鍊，和不對稱花瓣耳環、手鍊及戒指。今年正式與品牌建立合作關係的日本人氣組合Number i成員神宮寺勇太，以雙生玫瑰設計的胸針點綴帥氣西裝，兩朵玫瑰分別以粉紅剛玉和粉色孔克珍珠作為設計焦點，勾勒玫瑰初綻的春日時刻。人氣泰國男星James Jirayu所配戴的彩繪玻璃琺瑯胸針，以瑰麗的碧璽和通透的玻璃琺瑯映照出夏日花卉獨有的清爽與雅逸。

北川景子演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
北川景子演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
北川景子演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
北川景子演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
泰國演員James Jirayu配戴彩繪玻璃琺瑯胸針。圖／MIKIMOTO提供
泰國演員James Jirayu配戴彩繪玻璃琺瑯胸針。圖／MIKIMOTO提供
泰國演員James Jirayu配戴彩繪玻璃琺瑯胸針。圖／MIKIMOTO提供
泰國演員James Jirayu配戴彩繪玻璃琺瑯胸針。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於巴黎發表全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於巴黎發表全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
全球代言人迪麗熱巴演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
全球代言人迪麗熱巴演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales摩根石鑽石珍珠造型項鍊。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales摩根石鑽石珍珠造型項鍊。圖／MIKIMOTO提供
全球代言人迪麗熱巴演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
全球代言人迪麗熱巴演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales 碧璽珍珠造型頭飾。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales 碧璽珍珠造型頭飾。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales孔克珍珠鑽戒。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales孔克珍珠鑽戒。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales編織珍珠鑽石手環。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales編織珍珠鑽石手環。圖／MIKIMOTO提供
日本人氣偶像神宮寺勇太配戴MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
日本人氣偶像神宮寺勇太配戴MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於巴黎發表全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於巴黎發表全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴形象配戴款MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales摩根石鑽石珍珠項鍊。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴形象配戴款MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales摩根石鑽石珍珠項鍊。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴形象配戴款MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales白南洋珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴形象配戴款MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales白南洋珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供
北川景子演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
北川景子演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
日本人氣偶像神宮寺勇太配戴MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
日本人氣偶像神宮寺勇太配戴MIKIMOTO全新頂級珠寶系列Les Pétales。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales孔克珍珠鑽石胸針。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales孔克珍珠鑽石胸針。圖／MIKIMOTO提供
泰國演員James Jirayu配戴彩繪玻璃琺瑯胸針。圖／MIKIMOTO提供
泰國演員James Jirayu配戴彩繪玻璃琺瑯胸針。圖／MIKIMOTO提供

日本 珍珠 珠寶

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