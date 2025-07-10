高雄日航酒店攜手百年糕餅老店 推出限量中秋月餅禮盒

高雄日航酒店攜手高雄本地百年糕餅「中外餅舖」，首度獻上中秋月餅禮盒，以日系優雅融合粵式傳統餅藝，推出「日光月影」限量版廣式月餅禮盒。

高雄日航酒店此次推出中秋月餅禮盒，由西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）領銜設計餅皮、餡料配方，選用經典廣式工法結合本地食材，與中外餅舖聯手研發出三款高雄日航專屬風味。

禮盒外觀以酒店招牌珠寶盒下午茶為造型延伸，設計靈感取自窗前灑落的月光與木棉斜影，展現高雄海港溫潤夜色，喚起日式美學中靜謐、優雅與光影流轉的意象，融合秋夜團圓的溫柔氛圍，不僅適合作為送禮首選，也展現品牌一貫的日系典雅格調。

「日光月影」廣式月餅禮盒，獻上三款匠心獨具口味：以慢火熬煮黑棗與阿蓮紅土鹹鴨蛋交織鹹甜滋味的「棗泥蛋黃」；融入桃泉中餐廳特製X.O醬與高粱熟成烏魚子的「日航X.O醬烏魚子」；以鹿谷四季春與彰化花壇茉莉窨製而成、展現茶韻與花氣的「四季春茉莉」。以高雄日航酒店Logo結合中式窗花餅模烘焙，精緻造型傳遞真摯祝福。

作為南台灣首間日系國際酒店，高雄日航酒店始終重視與地方文化連結，餐廳選用高雄及南部城市出產的優質蔬果入饌，並成功舉辦「東港鮪魚祭」，秉持深耕本地、回饋社會的企業理念，此次中秋禮盒特別攜手設廠於高雄、並設有庇護工場的百年糕餅品牌「中外餅舖」，支持身心障礙者參與手工製程，從餅皮製作到內餡成型，實現共融參與的溫暖行動。月餅堅持在地製作，不僅支持本地產業發展，更有效減少碳足跡，實踐品牌對永續精神的承諾，讓每一份禮盒不僅蘊含節慶心意，更承載社會關懷與溫度，為這個中秋帶來更多正向能量與感動。