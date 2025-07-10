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2025 World Class台灣區冠軍出爐 蘇孟楚9月出戰多倫多全球總決賽

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2025 World Class台灣區年度最佳調酒師Testing Room By Draftland 蘇孟楚。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025 World Class台灣區年度最佳調酒師Testing Room By Draftland 蘇孟楚。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球最具指標性的調酒賽事「World Class世界頂尖調酒大賽」台灣區決賽圓滿落幕，由Testing Room by Draftland的蘇孟楚脫穎而出，榮膺「2025年度最佳調酒師」，並將於9月代表台灣前往加拿大多倫多，挑戰全球總決賽。

本屆賽事由帝亞吉歐（Diageo）主辦，集結台灣十大菁英選手，賽程設計緊扣全球趨勢與永續議題，融入ESG理念與食材再利用，由「貓下去」餐酒館協力設計創意關卡「The Re-Used Box」，要求選手使用剩餘食材即席創作，兼具環保精神與專業創意。

整日賽程共分三大挑戰環節。Tanqueray關卡「Industry Legend」，要求選手致敬傳奇調酒師；The Singleton關卡「Sense the Moment」，強調五感派對體驗與現場人氣票選；壓軸的「The Re-Used Box」則加入經典Rosita限時挑戰，進一步考驗穩定度與即興能力。

現場另設有「大魔王挑戰賽」，邀請歷屆冠軍調酒師與選手即興對決，炒熱氣氛。導師陣容包含2023年度冠軍劉冠麟（Green Liu）、2013年度冠軍楊宜賓（Victor Yang）、2021年度冠軍張哲瑋（Mars Chang）以及2022年度冠軍余瀚為（Nono Yu），以過往經驗助陣十強選手邁向國際舞台。

除了觀賽體驗，今年World Class台灣區決賽持續開放消費者購票入場，特別設立多個品牌體驗攤位，包括Mortlach慕赫單一麥芽威士忌、Don Julio頂級龍舌蘭、Johnnie Walker Blonde「波碧」特調，以及欣葉集團美食，讓入場觀眾享受視覺、嗅覺與味覺三重饗宴。

隨著蘇孟楚的勝出，台灣將再次在國際調酒舞台上佔有一席之地，屆時他將以創意與實力征戰來自全球的頂尖選手，爭取世界級最高榮耀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝亞吉歐總經理梁殷禎（左）與冠軍蘇孟楚合影。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝亞吉歐總經理梁殷禎（左）與冠軍蘇孟楚合影。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025 World Class台灣區決賽十強選手，與歷屆最佳調酒師及特別來賓合影。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025 World Class台灣區決賽十強選手，與歷屆最佳調酒師及特別來賓合影。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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