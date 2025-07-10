2025 World Class台灣區冠軍出爐 蘇孟楚9月出戰多倫多全球總決賽
全球最具指標性的調酒賽事「World Class世界頂尖調酒大賽」台灣區決賽圓滿落幕，由Testing Room by Draftland的蘇孟楚脫穎而出，榮膺「2025年度最佳調酒師」，並將於9月代表台灣前往加拿大多倫多，挑戰全球總決賽。
本屆賽事由帝亞吉歐（Diageo）主辦，集結台灣十大菁英選手，賽程設計緊扣全球趨勢與永續議題，融入ESG理念與食材再利用，由「貓下去」餐酒館協力設計創意關卡「The Re-Used Box」，要求選手使用剩餘食材即席創作，兼具環保精神與專業創意。
整日賽程共分三大挑戰環節。Tanqueray關卡「Industry Legend」，要求選手致敬傳奇調酒師；The Singleton關卡「Sense the Moment」，強調五感派對體驗與現場人氣票選；壓軸的「The Re-Used Box」則加入經典Rosita限時挑戰，進一步考驗穩定度與即興能力。
現場另設有「大魔王挑戰賽」，邀請歷屆冠軍調酒師與選手即興對決，炒熱氣氛。導師陣容包含2023年度冠軍劉冠麟（Green Liu）、2013年度冠軍楊宜賓（Victor Yang）、2021年度冠軍張哲瑋（Mars Chang）以及2022年度冠軍余瀚為（Nono Yu），以過往經驗助陣十強選手邁向國際舞台。
除了觀賽體驗，今年World Class台灣區決賽持續開放消費者購票入場，特別設立多個品牌體驗攤位，包括Mortlach慕赫單一麥芽威士忌、Don Julio頂級龍舌蘭、Johnnie Walker Blonde「波碧」特調，以及欣葉集團美食，讓入場觀眾享受視覺、嗅覺與味覺三重饗宴。
隨著蘇孟楚的勝出，台灣將再次在國際調酒舞台上佔有一席之地，屆時他將以創意與實力征戰來自全球的頂尖選手，爭取世界級最高榮耀。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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