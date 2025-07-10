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她頭痛前心情差超想吃甜！部桃醫：非典型偏頭痛前兆

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃神經內科醫生邱詡懷提醒，如果出現反覆性頭痛藥效漸失，應尋求神經科醫師做完整評估。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃神經內科醫生邱詡懷提醒，如果出現反覆性頭痛藥效漸失，應尋求神經科醫師做完整評估。圖／衛福部桃園醫院提供

中壢江女長期有慢性頭痛困擾，平均每兩三天就會頭痛一次，近兩個月頻率上升，還易怒，連食慾也變了，求助衛福部桃園醫院神經內科門診，確診為偏頭痛；值得注意的是易怒和食慾改變成了偏頭痛的「前驅症狀」。

部桃表示，江女多年來依賴從日本買的頭痛藥物自行緩解。不過近兩三個月，頭痛頻率明顯上升，藥效也逐漸失靈，甚至一次得服用兩三顆止痛藥才稍感舒緩。更讓她困擾的是，每次頭痛發作前一兩天，她總會情緒低落、煩躁易怒，伴隨反胃、食慾不振，異常想吃甜食或高熱量食物，症狀反反覆覆，嚴重干擾日常生活與工作。

江女到部桃門診接受評估，神經內科醫師邱詡懷診斷後確認為慢性偏頭痛，讓醫師注意的是她出現的情緒波動與食慾改變，成了偏頭痛的「前驅症狀」，也就是頭痛發作前數小時到數天可能出現的預警徵兆。醫師依病情調整藥物後，不僅偏頭痛發作次數明顯下降，連帶情緒與睡眠品質也大幅改善。

邱詡懷指出，偏頭痛是一種常見卻易被忽視的神經性疾病，對患者的生活品質與心理狀態都會造成顯著影響。許多人以為偏頭痛只是「頭會痛」，事實上，部分患者在發作前會出現一連串非典型症狀，包括情緒起伏、疲倦、專注力變差、噁心腹脹、對光或聲音變得敏感，甚至突然渴望攝取甜食等。

這些前驅症狀若能被及早辨識，有助於患者提早休息、避免刺激因子，並於適當時機服藥控制，進而減輕偏頭痛的嚴重程度，也能避免因過量使用止痛藥導致藥物過度使用性頭痛。邱詡懷提醒，若出現反覆性頭痛、藥效漸失、情緒或身體狀態有規律性波動等狀況，應尋求專業神經科醫師協助，安排完整評估與個別化治療，而非自行長期服藥止痛。

邱詡懷強調，偏頭痛可透過藥物、生活習慣調整與壓力管理達到良好控制，關鍵在於早期識別、正確治療。讓自己與頭痛和平共處，從了解身體給出的訊號開始。

情緒低落 醫師 頭痛

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