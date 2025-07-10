三星摺疊旗艦新機7/10中午起開放預購 限時限量容量免費加倍
三星電子正式揭曉新一代摺疊旗艦手機Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7，以及Galaxy Watch8系列穿戴裝置，台灣三星宣布，新品即日起開放全台指定通路預購，並將於7月25日正式上市。
Galaxy Z Fold7建議售價62,900元起，提供海影藍、墨夜黑與淬霧銀3色，另有三星商城限定色山嵐綠；Galaxy Z Flip7則提供海影藍、墨夜黑與輕緋紅，同樣加上商城限定山嵐綠，建議售價為35,900元起；Galaxy Watch8系列則從11,990元起販售。
預購時間自7月10日12:00起至7月24日23:59止。凡預購Galaxy Z Fold7或Z Flip7 256GB版本，可免費升級至512GB。加購指定穿戴裝置享最高8折，預購註冊並登入Galaxy Store再領取最高600元禮物卡。於三星智慧館或線上完成投保全星守護螢幕意外損失保險，可享悠遊卡加值金回饋最高1,650元；預購登錄還有機會抽中最高10,000元Samsung Wallet加值金。
三星智慧館與三星商城預購用戶可自7月22日起優先領貨，並享專屬加購與升級優惠，包括Galaxy Z Fold7 512GB用戶可加價4,500元升級至1TB、指定配件加購享5折、免費延長保固1年、刷卡回饋最高2,800元。於三星商城預購更獨享LINE Pay指定卡滿25,000元享LINE Points最高2,000點回饋、Samsung Rewards回饋1%、新會員現折300元，以及指定信用卡最高30期0利率分期。
此外，7月12至13日與7月18至20日，三星智慧館將獨家舉辦「全星升級鑑賞會」，預約報名完成體驗與預購，可獲贈價值4,800元品牌琺瑯湯鍋。7月22日至9月30日，於三星智慧館投保Samsung Care+者，除最高享首4個月保費優惠外，次年可享50%原機折抵新機的「追星禮遇」舊換新方案。
穿戴裝置方面，三星同步開放Galaxy Watch8、Watch8 Classic及全新Galaxy Watch Ultra預購，於三星智慧館與三星商城預購享1年延長保固、加購錶帶7折，再加贈價值1,290元的ITFIT二合一無線充行動電源。三星會員於Samsung Members App領取優惠碼，購機最高再折4,000元。
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