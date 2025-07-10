台灣美食展8月登場！全台海味與米其林一次吃遍 預售票開賣「免費換限量台灣海鮮地圖」

一年一度的台灣美食展將於8月1日至4日在台北世貿一館盛大舉行！主辦單位台灣觀光協會表示，今年以「海鮮－鮮味款待」為主題，匯聚從產地到餐桌的全台海味，新鮮食材、米其林必比登美食及料理，邀請各大名廚及職人展演，是產業界交流、熱愛料理的民眾不可錯過的展覽。門票將於7/10（四）正式啟售，凡購買預售票，即可在展覽現場免費兌換超人氣《台灣海鮮地圖》海報，帶您認識台灣各地海鮮漁獲，成為海味達人！

2025台灣美食展以「海鮮─鮮味款待」為主題。圖／台灣觀光協會

國家級設計團隊三頁文操刀吸睛主視覺 四大展區挖寶台灣鮮味

台灣觀光協會邀請巴黎奧運台灣文化館視覺統籌團隊「三頁文」，呼應年度主題打造2025台灣美食展主視覺，展現台灣美食多元豐富景象。展覽規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」四大展區，並匯聚環台海味、生鮮蔬果漁獲等新鮮食材、道地及異國料理，可以買到冠軍好物、伴手禮，品嘗米其林必比登推薦美食、五星飯店餐廳餐券、學料理。

全台各地米其林必比登店家一站品嘗 五星飯店餐券提前部屬年度聚會

今年邀請到更多米其林必比登推薦餐廳，包括台南謝掌櫃虱目魚海鮮粥、阿文米粿、鮮蒸蝦仁肉圓、博仁堂、田媽媽長盈海味屋、台中滬舍餘味、東勢牛稼莊、羅家古早味、膳馨民間創作料理、台北牛店精燉牛肉麵、麻糬寶寶等店家，民眾可一次吃遍必比登美食。參展人氣星級飯店包括海霸王企業集團、晶華國際酒店集團、圓山大飯店、天成飯店集團、大地酒店、綠舞國際觀光飯店等，餐券住宿券最低下殺29折，可提前規劃年度重要聚會。

漁港、農田直送漁獲與時令蔬果，可於美食展一次購足。圖／台灣觀光協會

8月1日至4日到台灣美食展品嘗多家必比登店家美味，圖為台中滬舍餘味招牌餐點。圖／台灣觀光協會

名廚接力秀藝 海味、蔬食料理創意登場 探索美食新境界

主辦單位台灣觀光協會規劃了一系列海味廚藝秀及鮮蔬料理展演活動，推廣吃在地漁獲、蔬食，也兼顧永續精神。邀請知名Youtuber「在家做生魚片」、「旗遇海味」主理人林昱濱主廚、英國倫敦創業家大賽冠軍洪昭勝主廚、中華美食交流協會理事長駱進漢主廚、澎湖酒館「漁醺」、連續二屆入選米其林必比登推薦「Monsoon季風」主廚廖永勛、連續3年米其林必比登推薦餐廳主廚謝佳歆，及高雄蔬食生魚片名店「五郎時食」等豪華陣容，將帶來原煎手鏢白旗腹、鯖魚雞粒黃金炒飯、塔香鬼頭刀、海味調酒、蔬食創意料理及台灣虱目魚料理等鮮味菜色。

憑預售票即可兌換台灣海鮮地圖 捐血送票與同業免費入場 一起挺台灣美食

7月10日起，可至udn售票網以9折優惠價購買180元預售票，憑預售票可於展覽現場兌換超人氣「台灣海鮮地圖」一張。今年也加碼同業驗證免費入場天數，同業可於8月1日及8月4日憑名片及身分證件驗證入場，盼帶動業界人士合作交流，促成美食產業商機。主辦單位更與台北捐血中心合作，於7月26日至8月2日於北北基宜指定捐血點成功捐血，即可兌換門票，限量8,000張，贈完為止。

2025台灣美食展

時間：8月1日（五）─ 8月4日（一）10:00-18:00

地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

官方網站: https://www.tcetva.tw/

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