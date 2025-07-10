鍋烤霸主屋馬攜手國際航空 邀國外旅客共享台中美食節慶

第三屆「台中鍋烤節」於今夏盛大登場，而連續兩屆榮獲佳績的屋馬餐飲集團，也以「鍋烤霸主」之姿重磅回歸，同步推出「UMAI鍋烤感謝祭」，並攜手國際航空，邀外國旅客共享台中美食節慶，抽首爾來回機票、萬元套餐，登機證也能享好禮，誠意十足回饋消費者。

台中市政府力推「節慶經濟」，台中鍋烤節攜手地方餐飲業者打造全民參與、觀光共榮的城市嘉年華。今年活動規模再創新高，延續去年近500萬張投票熱潮，聚焦全台美食目光。

此次活動自7月14日至8月14日止，屋馬餐飲集團旗下三大品牌「屋馬燒肉」、「涮屋馬」、「金韓食」聯合出擊，祭出超過20萬元好禮與6組雙人機票大獎。

消費者只要於活動期間用餐，並出示「台中鍋烤節」投票紀錄，即可獲得摸彩券，有機會抽中德威航空與大韓航空台中－首爾雙人來回機票，或是多款人氣雙人套餐，讓美食與好運一起降臨。

更特別的是，屋馬餐飲集團今年同步攜手大韓航空、德威航空與澳門航空，針對來台旅遊的國際旅客推出「美味通行證」活動。

凡持以上三家航空的來台登機證，即可至屋馬、涮屋馬或金韓食門市享有專屬好禮，讓來自韓國、澳門等地的遊客，在抵達台中後，第一時間就能感受「美食之都」的熱情與款待。

除實體店參與外，屋馬也同步展開線上活動。只要至屋馬燒肉Facebook粉絲專頁，在指定貼文留言區上傳鍋烤節投票截圖，即可參加線上抽獎，搶攻每日一次的中獎機會。活動誠意滿滿，讓消費者無論線上線下，都有機會帶走豐富好禮。

自2008年創立以來，屋馬餐飲集團深耕台中，目前在台中設有九間門市，已成為國內外旅客來訪首選的美食指標。旗下「屋馬燒肉」以厚實份量、細緻服務及經典壺裝雞湯聞名，為全台最難訂位的燒肉品牌之一；「涮屋馬」則以高品質火鍋饗宴廣受好評；「金韓食」主打韓式家常風味，滿足多元口味需求。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，屋馬不僅是美食品牌，更是台中城市形象的延伸。很榮幸能參與這場盛事，除了感謝台灣消費者支持，也誠摯邀請外國旅客透過航空合作走進屋馬，品味屬於台中的熱情與滋味。

7月14日起至8月14日，民眾只要下載「台中通APP」，並進入鍋烤專區投票支持屋馬，即可參加市府主辦的抽獎，有機會獲得價值萬元的鍋烤抵用券或汽車等大獎。詳情請上屋馬燒肉Facebook粉絲專頁查詢，今夏一起吃好料、抽好禮，還有機會飛出台灣，感受鍋烤帶來的幸福旅程。