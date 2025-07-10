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寶格麗經典靈蛇再進化 新工藝成就Serpenti Infiniti無限璀璨

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Infiniti三金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti三金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的Serpenti系列，誕生於1948年，以一款顛覆想像的Serpenti Tubogas腕表席捲全球，至今延伸出全系列的珠寶與腕表，靈蛇也因此成為品牌標誌，象徵蛻變、永恆與女性力量。今年適逢蛇年，品牌經典靈蛇再度進化，推出全新Serpenti Infiniti珠寶腕表共三款嶄新設計，融合高級珠寶與製表工藝，將鑽石與金屬交織成靈動蛇形，從腕間蜿蜒展現奢華魅力。

全新Serpenti Infiniti系列珠寶腕表，採用品牌經典Tubogas螺旋結構，外觀以創新工法重新詮釋靈蛇神韻。經典的腕表表帶採前所未見的的模組化設計，每一環節獨立鑄造、拋光與手工鑲嵌，再精準組裝於鈦金屬內軸，使得新作不僅保有Tubogas原有的彈性與靈動，還能讓鍊結上所鑲嵌的鑽石圖騰自然延展，完美呼應蛇形的流動線條，營造如行雲流水般的連續鑽光

Serpenti Infiniti三金鑲鑽雙圈珠寶腕表，雙圈表鍊由玫瑰金、黃K金與白K金三金交錯堆疊，Infiniti工藝精緻貫穿蛇形輪廓，表冠鑲嵌蛋面切割紅碧璽配襯鋪鑲滿鑽表盤。Serpenti Infiniti白K金鑲鑽珠寶腕則提供雙圈與單圈兩種版本，配蛋面切割藍寶石表冠，呼應滿鑽表盤上醒目的時標設計，華麗非凡。

BVLGARI Serpenti Infiniti三金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti三金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽單圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽單圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽單圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽單圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Infiniti白K金鑲鑽雙圈珠寶腕表。圖／寶格麗提供

珠寶 腕表 蛇年

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