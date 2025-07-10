聽新聞
0:00 / 0:00
寶格麗經典靈蛇再進化 新工藝成就Serpenti Infiniti無限璀璨
義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的Serpenti系列，誕生於1948年，以一款顛覆想像的Serpenti Tubogas腕表席捲全球，至今延伸出全系列的珠寶與腕表，靈蛇也因此成為品牌標誌，象徵蛻變、永恆與女性力量。今年適逢蛇年，品牌經典靈蛇再度進化，推出全新Serpenti Infiniti珠寶腕表共三款嶄新設計，融合高級珠寶與製表工藝，將鑽石與金屬交織成靈動蛇形，從腕間蜿蜒展現奢華魅力。
全新Serpenti Infiniti系列珠寶腕表，採用品牌經典Tubogas螺旋結構，外觀以創新工法重新詮釋靈蛇神韻。經典的腕表表帶採前所未見的的模組化設計，每一環節獨立鑄造、拋光與手工鑲嵌，再精準組裝於鈦金屬內軸，使得新作不僅保有Tubogas原有的彈性與靈動，還能讓鍊結上所鑲嵌的鑽石圖騰自然延展，完美呼應蛇形的流動線條，營造如行雲流水般的連續鑽光
Serpenti Infiniti三金鑲鑽雙圈珠寶腕表，雙圈表鍊由玫瑰金、黃K金與白K金三金交錯堆疊，Infiniti工藝精緻貫穿蛇形輪廓，表冠鑲嵌蛋面切割紅碧璽配襯鋪鑲滿鑽表盤。Serpenti Infiniti白K金鑲鑽珠寶腕則提供雙圈與單圈兩種版本，配蛋面切割藍寶石表冠，呼應滿鑽表盤上醒目的時標設計，華麗非凡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言