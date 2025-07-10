寶格麗經典靈蛇再進化 新工藝成就Serpenti Infiniti無限璀璨

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的Serpenti系列，誕生於1948年，以一款顛覆想像的Serpenti Tubogas腕表席捲全球，至今延伸出全系列的珠寶與腕表，靈蛇也因此成為品牌標誌，象徵蛻變、永恆與女性力量。今年適逢蛇年，品牌經典靈蛇再度進化，推出全新Serpenti Infiniti珠寶腕表共三款嶄新設計，融合高級珠寶與製表工藝，將鑽石與金屬交織成靈動蛇形，從腕間蜿蜒展現奢華魅力。

全新Serpenti Infiniti系列珠寶腕表，採用品牌經典Tubogas螺旋結構，外觀以創新工法重新詮釋靈蛇神韻。經典的腕表表帶採前所未見的的模組化設計，每一環節獨立鑄造、拋光與手工鑲嵌，再精準組裝於鈦金屬內軸，使得新作不僅保有Tubogas原有的彈性與靈動，還能讓鍊結上所鑲嵌的鑽石圖騰自然延展，完美呼應蛇形的流動線條，營造如行雲流水般的連續鑽光