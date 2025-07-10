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蘋果2025返校優惠開跑 買Mac送AirPods 4 買iPad送Apple Pencil Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple 2025年返校優惠正式啟動，即日起至9月30日止，購買指定產品除了享教育優惠，還可獲得實用配件贈品。圖／蘋果提供
Apple 2025年返校優惠正式啟動，即日起至9月30日止，購買指定產品除了享教育優惠，還可獲得實用配件贈品。圖／蘋果提供

Apple 2025年返校優惠正式啟動，即日起至9月30日止，凡符合教育優惠資格的大專院校學生、家長，以及教育工作者，皆可透過Apple教育商店或各地Apple Store，選購指定Mac或iPad優惠組合，享有限時專屬折扣與贈品優惠。如果還在猶豫要買哪一款，門市與線上皆有專員隨時待命提供購買建議，協助用戶選擇最適合的學習裝置。

今年返校優惠組合更具吸引力，購買符合資格的Mac或iPad，不僅可享教育優惠價，還能選擇免費獲得AirPods 4或Apple Pencil Pro等指定配件，或是以實惠價格加購iPad巧控鍵盤，最高可省下數千元，協助學生與教師以更實惠的價格升級數位學習工具。

全新配備M4晶片、外型超輕薄的MacBook Air，為返校季主打產品之一。無論是13吋或15吋機型，都擁有高達18小時電池續航力與強大運算效能，適合處理影像剪輯、文書編輯與遠距學習等多種任務。配備1,200萬像素的「人物居中」相機，並支援「桌上視角」功能，能同步顯示俯瞰書桌畫面，提升視訊教學與協作體驗，教育優惠價只要31,400元起。

配備M3晶片的iPad Air，則以超值價格帶來絕佳效能與進階功能，提供11吋與13吋2種尺寸選擇，兼顧攜帶性與大畫面需求。支援Apple Pencil Pro、全新巧控鍵盤與5G高速連線能力，是創作與學習兼具的理想利器。教育優惠價18,200m元起。

除硬體優惠外，Apple也提供軟體資源支援學習體驗，特別推薦學生族可以購買「Pro App Bundle」，集結Final Cut Pro、Logic Pro、Motion、Compressor、MainStage等5款影片剪接師與音樂人必備的專業創作工具，學生優惠價只要6,990元，相關科系的同學一定要把握機會入手。學生訂閱Apple Music每月也僅需90元，並可加碼享有Apple TV+服務。此外，Apple的換購方案也同步推出，消費者可將符合條件的舊裝置換購折抵新產品，最高折抵金額達33,200元。

Pencil 科系 蘋果 返校

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