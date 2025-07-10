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國泰世華冠名贊助「告五人」Live house巡演 CUBE卡友享優先購票權益

聯合報／ 記者黃筱晴／台北即時報導
國泰世華銀行 × Accusefive告五人 [Run, Run, Run! 黑夜狂奔] 2025 Live Tour the World，CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友獨享優先購票權益。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行 × Accusefive告五人 [Run, Run, Run! 黑夜狂奔] 2025 Live Tour the World，CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友獨享優先購票權益。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行持續深耕藝文領域，再宣布冠名贊助Z世代超人氣樂團「告五人」最新巡演「國泰世華銀行 × Accusefive告五人 [Run, Run, Run! 黑夜狂奔] 2025 Live Tour the World」，並提供CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友獨家購票優惠，展現以金融服務結合生活體驗的品牌價值。

告五人此次巡演將於8月2日自宜蘭高中活動中心開跑，隨後於8月16日、17日登上台北Legacy TERA，8月30日、31日前進台中Legacy Taichung，並於9月6日、7日移師高雄LIVE WAREHOUSE。國泰世華CUBE卡友可於7月20日上午11點搶先購票，比一般民眾提早1小時，全面開賣時間則為當日中午12點。

告五人由男主唱兼吉他手雲安、女主唱犬青、以及鼓手哲謙組成，自2017年出道以來，以獨樹一幟的音樂風格與實力派演出震撼華語樂壇。2025年全新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》主打〈黑夜狂奔〉再度掀起話題，並隨即宣布啟動巡演，此次特別回歸初心，選擇於國內各大城市以Live house形式舉辦，打造與歌迷最貼近的現場音樂演出。

國泰世華銀行近年積極投入多元文化活動，2025年已贊助多場音樂祭與大型演唱會。此次與告五人合作，期盼透過CUBE卡的專屬購票福利，為卡友打造獨一無二的音樂盛宴。未來，國泰世華將持續拓展藝文合作計畫，帶給客戶更多元的生活服務體驗。

客戶 演唱會 音樂

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