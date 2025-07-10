國泰世華冠名贊助「告五人」Live house巡演 CUBE卡友享優先購票權益

最熱門數位藝術展「teamLab共創！未來園 高雄站」以「共創」為概念，製作團隊打造互動性十足、色彩繽紛絢麗的多樣超人氣作品，小孩大人都能同樂的沉浸式光影數位體驗，創造無限想像空間。在這場引領觀者重新思考生活與自然之間連結的展覽氛圍中，深受家庭信賴的專業清潔系統品牌 Germany Dolphin 德國海豚也悄然現身，用另一種形式詮釋「與自然共生」的生活態度。

2025-07-10 08:30