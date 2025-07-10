聽新聞
0:00 / 0:00
「厚切中腹」60元！壽司郎再推聯名牡蠣白湯拉麵、抹茶團子拼盤
為慶祝登台7週年，來自日本的「壽司郎」7周年創業祭第二彈自即日起至7月27日期間限時登場， 除了多款限定餐點之外，還推出「厚切中腹60元」限時優惠，另外亦有與拉麵名店「貝ガラ屋」、京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出的特色餐點，讓民眾共享喜悅。
本次活動最受矚目的「厚切中腹」，嚴選來自南半球冷水海域的南方黑鮪魚，油脂豐富、色澤透亮，以厚切方式呈現，優惠價60元。另款「松葉蟹2種」則將水煮蟹肉刷上蟹味噌（蟹膏）炙燒，搭配鮭魚卵蟹肉壽司，一次滿足雙重滋味，每份90元。另外還吃得到「生鮑魚」、「梅肉玉子鰻」、「起司脆片酪梨鮮蝦軍艦」、「辣味美乃滋鮭魚卷」、「酥炸醬醃北魷軟骨」等海味餐點。
本次活動另一大特色，就是攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出「牡蠣白湯拉麵」，以牡蠣精華熬煮湯頭，濃郁滑順；搭配酥炸牡蠣與柚子皮點綴，交織出多層次風味，每份140元。同時壽司郎還與日本京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出「森半抹茶團子拼盤」，將軟彈團子融入抹茶的幽雅茶韻，搭配紅豆餡、大學芋與冰淇淋，每份90元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言