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「厚切中腹」60元！壽司郎再推聯名牡蠣白湯拉麵、抹茶團子拼盤

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
厚切中腹，60元。圖/壽司郎提供
厚切中腹，60元。圖/壽司郎提供

為慶祝登台7週年，來自日本的「壽司郎」7周年創業祭第二彈自即日起至7月27日期間限時登場， 除了多款限定餐點之外，還推出「厚切中腹60元」限時優惠，另外亦有與拉麵名店「貝ガラ屋」、京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出的特色餐點，讓民眾共享喜悅。

本次活動最受矚目的「厚切中腹」，嚴選來自南半球冷水海域的南方黑鮪魚，油脂豐富、色澤透亮，以厚切方式呈現，優惠價60元。另款「松葉蟹2種」則將水煮蟹肉刷上蟹味噌（蟹膏）炙燒，搭配鮭魚卵蟹肉壽司，一次滿足雙重滋味，每份90元。另外還吃得到「生鮑魚」、「梅肉玉子鰻」、「起司脆片酪梨鮮蝦軍艦」、「辣味美乃滋鮭魚卷」、「酥炸醬醃北魷軟骨」等海味餐點。

本次活動另一大特色，就是攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出「牡蠣白湯拉麵」，以牡蠣精華熬煮湯頭，濃郁滑順；搭配酥炸牡蠣與柚子皮點綴，交織出多層次風味，每份140元。同時壽司郎還與日本京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出「森半抹茶團子拼盤」，將軟彈團子融入抹茶的幽雅茶韻，搭配紅豆餡、大學芋與冰淇淋，每份90元。

壽司郎推出7週年創業祭第二彈，規劃一系列特色商品。圖/壽司郎提供
壽司郎推出7週年創業祭第二彈，規劃一系列特色商品。圖/壽司郎提供
壽司郎攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出「牡蠣白湯拉麵」，每份140元。/壽司郎提供
壽司郎攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出「牡蠣白湯拉麵」，每份140元。/壽司郎提供
一次擁有雙重享受的「松葉蟹2種」，90元。圖/壽司郎提供
一次擁有雙重享受的「松葉蟹2種」，90元。圖/壽司郎提供
壽司郎與日本京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出「森半抹茶團子拼盤」，每份90元。圖/壽司郎提供
壽司郎與日本京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出「森半抹茶團子拼盤」，每份90元。圖/壽司郎提供

壽司郎 拉麵 日本

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