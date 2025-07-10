「厚切中腹」60元！壽司郎再推聯名牡蠣白湯拉麵、抹茶團子拼盤

為慶祝登台7週年，來自日本的「壽司郎」7周年創業祭第二彈自即日起至7月27日期間限時登場， 除了多款限定餐點之外，還推出「厚切中腹60元」限時優惠，另外亦有與拉麵名店「貝ガラ屋」、京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出的特色餐點，讓民眾共享喜悅。

本次活動最受矚目的「厚切中腹」，嚴選來自南半球冷水海域的南方黑鮪魚，油脂豐富、色澤透亮，以厚切方式呈現，優惠價60元。另款「松葉蟹2種」則將水煮蟹肉刷上蟹味噌（蟹膏）炙燒，搭配鮭魚卵蟹肉壽司，一次滿足雙重滋味，每份90元。另外還吃得到「生鮑魚」、「梅肉玉子鰻」、「起司脆片酪梨鮮蝦軍艦」、「辣味美乃滋鮭魚卷」、「酥炸醬醃北魷軟骨」等海味餐點。