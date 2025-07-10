挑戰味覺新刺激！拉亞漢堡「薄荷巧克力炸雞堡」限時開賣

日本社群爆紅的「薄荷巧克力旋風」在台灣也吃得到！拉亞漢堡自即日起推出「薄荷巧克力可頌」、「薄荷巧克力乳酪貝果」，以及顛覆想像的「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」，藉由薄荷巧克力與不同食材間的組合，帶來清爽刺激的味蕾衝擊。

拉亞漢堡此次推出一系列薄荷巧克力系列新品，其中「薄荷巧克力乳酪貝果」將嚼勁十足的貝果，包裹著清爽的薄荷巧克力內餡，滋味甜而不膩，口感令人驚艷，還有著「爆漿」效果，每份69元。「薄荷巧克力可頌」則是將香酥可頌夾入清涼薄荷巧克力醬，清爽過癮，每份55元。