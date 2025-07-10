挑戰味覺新刺激！拉亞漢堡「薄荷巧克力炸雞堡」限時開賣
日本社群爆紅的「薄荷巧克力旋風」在台灣也吃得到！拉亞漢堡自即日起推出「薄荷巧克力可頌」、「薄荷巧克力乳酪貝果」，以及顛覆想像的「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」，藉由薄荷巧克力與不同食材間的組合，帶來清爽刺激的味蕾衝擊。
拉亞漢堡此次推出一系列薄荷巧克力系列新品，其中「薄荷巧克力乳酪貝果」將嚼勁十足的貝果，包裹著清爽的薄荷巧克力內餡，滋味甜而不膩，口感令人驚艷，還有著「爆漿」效果，每份69元。「薄荷巧克力可頌」則是將香酥可頌夾入清涼薄荷巧克力醬，清爽過癮，每份55元。
至於最具特色的「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」則是將經典炸雞堡重磅升級，加入特製薄荷巧克力醬與芝麻葉，帶來意想不到的組合，鹹香中帶涼，味覺衝擊再進化，每份105元。除了在全台拉亞漢堡門市供應外，也可透過Laya NOW App及foodpanda、Uber Eats等外送平台預定，限量供應至8月6日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言