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挑戰味覺新刺激！拉亞漢堡「薄荷巧克力炸雞堡」限時開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拉亞漢堡推出薄荷巧克力可頌、薄荷巧克力乳酪貝果、薄荷巧克力炸雞芝加哥堡，每份55～105元。圖／拉亞漢堡提供
拉亞漢堡推出薄荷巧克力可頌、薄荷巧克力乳酪貝果、薄荷巧克力炸雞芝加哥堡，每份55～105元。圖／拉亞漢堡提供

日本社群爆紅的「薄荷巧克力旋風」在台灣也吃得到！拉亞漢堡自即日起推出「薄荷巧克力可頌」、「薄荷巧克力乳酪貝果」，以及顛覆想像的「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」，藉由薄荷巧克力與不同食材間的組合，帶來清爽刺激的味蕾衝擊。

拉亞漢堡此次推出一系列薄荷巧克力系列新品，其中「薄荷巧克力乳酪貝果」將嚼勁十足的貝果，包裹著清爽的薄荷巧克力內餡，滋味甜而不膩，口感令人驚艷，還有著「爆漿」效果，每份69元。「薄荷巧克力可頌」則是將香酥可頌夾入清涼薄荷巧克力醬，清爽過癮，每份55元。

至於最具特色的「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」則是將經典炸雞堡重磅升級，加入特製薄荷巧克力醬與芝麻葉，帶來意想不到的組合，鹹香中帶涼，味覺衝擊再進化，每份105元。除了在全台拉亞漢堡門市供應外，也可透過Laya NOW App及foodpanda、Uber Eats等外送平台預定，限量供應至8月6日。

拉亞漢堡推出一系列「薄荷巧克力」系列新品。圖／拉亞漢堡提供
拉亞漢堡推出一系列「薄荷巧克力」系列新品。圖／拉亞漢堡提供
「薄荷巧克力乳酪貝果」，每份55元。圖／拉亞漢堡提供
「薄荷巧克力乳酪貝果」，每份55元。圖／拉亞漢堡提供

巧克力 漢堡

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