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三星摺疊機新品Z Fold7、Z Flip7登場 7月25日上市

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
三星9日晚間10點在美國紐約舉行Galaxy Unpacked 2025新品發表會，新一代摺疊機Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7正式登場。記者馬瑞璿／攝影
三星9日晚間10點在美國紐約舉行Galaxy Unpacked 2025新品發表會，新一代摺疊機Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7正式登場。記者馬瑞璿／攝影

三星9日晚間10點在美國紐約舉行Galaxy Unpacked 2025新品發表會，新一代摺疊機Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7正式登場，同場也發表智慧手錶系列Galaxy Watch8以及Galaxy Watch8 Classic。兩款摺疊機預計7月25日於特定市場上市，台灣上市計劃則未定。

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大摺產品Galaxy Z Fold7摺疊厚度8.9mm，展開厚度僅4.2mm，封面螢幕搭載6.5吋Dynamic AMOLED 2X，採用21:9全新比例，重量僅215公克，比Galaxy S25 Ultra更輕。Galaxy Z Fold7的超大內頁螢幕面積較前代提升11%，為跨應用程式的內容編輯與多工處理等，提供更廣闊的作業場域。

三星電子總裁暨裝置體驗（DX）事業部代理負責人盧泰文（TM Roh）表示，「Galaxy Z Fold7內外兼具，集Galaxy AI與強悍硬體於一身，打造三星迄今最先進的智慧型手機體驗。此旗艦之作巧妙結合設計美學、工程技術，並導入專為摺疊形態量身設計的人工智慧，成就消費者夢寐以求的極致表現－強大性能、沉浸感、智慧與便攜，一次完美到位。」

小摺產品Galaxy Z Flip7以便攜性為設計核心，重量僅188公克，摺疊狀態下厚度僅13.7mm，是迄今最薄的Galaxy Z Flip機型。全新設計的Armor FlexHinge轉軸結構比前代更纖薄，採用高強度材質，實現更流暢的摺疊體驗與更持久的耐用性。

盧泰文（TM Roh）表示，「Galaxy Z Flip7證明了口袋大小的迷你裝置同樣能承載頂級智慧功能。三星將豐富的多模態AI功能與無縫操作導入多功能封面螢幕，打造能順應使用習慣、預測需求並助攻效率的裝置，讓使用者與世界的互動更加智慧且直覺。」

比較特別的是，Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7採用不同晶片設計，Galaxy Z Fold7採用高通晶片Snapdragon 8 Elite，Galaxy Z Flip7則採用三星自家的Exynos 2500處理器。

Fold Watch

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