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三星發表Galaxy Watch8系列 新增「血管負荷」功能助全方位健康管理

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新的「練跑教練」功能，配戴Galaxy Watch跑步12分鐘後，系統將分析運動表現給予10段級分，使用者可依等級選擇專屬訓練計畫，記者沈昱嘉／攝影
新的「練跑教練」功能，配戴Galaxy Watch跑步12分鐘後，系統將分析運動表現給予10段級分，使用者可依等級選擇專屬訓練計畫，記者沈昱嘉／攝影

隨著消費者對健康與生活品質的要求日益提升，帶動全球穿戴裝置市場持續升溫。根據市調機構Statista預估，2025年全球智慧手錶市場規模將成長11.6%，展現強勁動能。三星看準趨勢宣布推出全新Galaxy Watch8與Galaxy Watch8 Classic，進一步擴大穿戴市場佈局，結合升級功能、精準健康監測與AI應用，提供更個人化的智慧生活體驗。

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Galaxy Watch8系列延續去年Galaxy Watch Ultra首度引進的經典枕型錶殼設計，進一步強化手錶與手腕間的貼合度與穩定性，全面提升配戴舒適感。機身厚度比前代減少11%，並導入全新瞬扣錶帶系統，長時間配戴更加輕盈無感。螢幕亮度提升至3000尼特，即使在強烈日照下亦可清晰顯示資訊。

Galaxy Watch8以洗鍊簡約的外觀設計，鎖定關注健康與日常活動記錄的族群；而Galaxy Watch8 Classic則承襲實體旋轉錶圈，並加入快速啟動鍵操作，提供更直覺的使用體驗。兩款錶款皆搭載3奈米處理器，透過軟體優化與電池容量增加，續航力也再提升。

健康偵測功能大幅升級是本次新品亮點，全新「血管負荷」功能，綜合睡眠壓力與運動數據，提供全方位健康資訊，亦可提供完整的睡眠型態解析、睡眠中止症風險判斷與「就寢時間建議」，協助用戶建立更健康的作息。三星更創下全球首例，將皮膚類胡蘿蔔素濃度偵測導入智慧手錶，僅需5秒即可完成測量，進一步監控抗氧化狀態。

運動訓練方面，全新「練跑教練」功能讓跑步更科學化。用戶配戴手錶跑步12分鐘後，即可獲得1～10級跑步實力評分，內建超過160種訓練計畫，搭配語音節奏指導與成果分析，協助循序漸進挑戰自我、避免過度訓練導致運動傷害

AI應用亦為Galaxy Watch8系列的一大突破，為全球首款內建Google Gemini的智慧型手錶，用戶可透過自然語音與AI助理互動，完成複雜多工任務，例如運動時即時撰寫並傳送訊息，或在用餐後詢問「需運動多久才能消耗這頓熱量」等生活化提問，打造更貼近使用者的智慧體驗。

軟體方面，Galaxy Watch8搭載One UI 8.0，提供分組通知、常用應用置頂，並全新加入「Now Bar」即時顯示功能，讓用戶快速掌握訊息，提升操作效率。

Galaxy Watch8提供40mm與44mm 2種尺寸，採用鋁合金外框，提供星石灰、冰川銀2色選擇；Galaxy Watch8 Classic則為46mm不鏽鋼外框版本，推出曜石黑與雲朵白2款經典色。旗艦款Galaxy Watch Ultra本次亦新增「鈦夜藍」新色與ROM 64GB版本。

Galaxy Watch8、Galaxy Watch8 Classic與Galaxy Watch Ultra鈦夜藍將於7月25日起於特定市場率先開賣，台灣上市計畫尚未公布。

三星宣布推出全新Galaxy Watch8與Galaxy Watch8 Classic。圖／台灣三星電子提供
三星宣布推出全新Galaxy Watch8與Galaxy Watch8 Classic。圖／台灣三星電子提供
三星持續優化各項睡眠相關工具，助力培養正向睡眠習慣。記者沈昱嘉／攝影
三星持續優化各項睡眠相關工具，助力培養正向睡眠習慣。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy Watch8 2款機型皆可搭配多款時尚錶帶。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy Watch8 2款機型皆可搭配多款時尚錶帶。記者沈昱嘉／攝影
全新的血管負荷功能，透過配戴手錶偵測血管負荷，綜合睡眠壓力與運動數據，提供全方位健康資訊。記者沈昱嘉／攝影
全新的血管負荷功能，透過配戴手錶偵測血管負荷，綜合睡眠壓力與運動數據，提供全方位健康資訊。記者沈昱嘉／攝影
與前代相比，Galaxy Watch8 Classic（左）外型改採枕型錶殼設計。記者沈昱嘉／攝影
與前代相比，Galaxy Watch8 Classic（左）外型改採枕型錶殼設計。記者沈昱嘉／攝影
透過Galaxy Watch8系列先進的BioActive感應器，使用者可在短短5秒內完成測量皮膚內的類胡蘿蔔素。記者沈昱嘉／攝影
透過Galaxy Watch8系列先進的BioActive感應器，使用者可在短短5秒內完成測量皮膚內的類胡蘿蔔素。記者沈昱嘉／攝影
（左起）Galaxy Watch8 Classic、Galaxy Watch Ultra鈦夜藍新色與Galaxy Watch8。記者沈昱嘉／攝影
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Watch 三星 手錶 運動傷害

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