三星發表Galaxy Watch8系列 新增「血管負荷」功能助全方位健康管理

隨著消費者對健康與生活品質的要求日益提升，帶動全球穿戴裝置市場持續升溫。根據市調機構Statista預估，2025年全球智慧手錶市場規模將成長11.6%，展現強勁動能。三星看準趨勢宣布推出全新Galaxy Watch8與Galaxy Watch8 Classic，進一步擴大穿戴市場佈局，結合升級功能、精準健康監測與AI應用，提供更個人化的智慧生活體驗。

Galaxy Watch8系列延續去年Galaxy Watch Ultra首度引進的經典枕型錶殼設計，進一步強化手錶與手腕間的貼合度與穩定性，全面提升配戴舒適感。機身厚度比前代減少11%，並導入全新瞬扣錶帶系統，長時間配戴更加輕盈無感。螢幕亮度提升至3000尼特，即使在強烈日照下亦可清晰顯示資訊。

Galaxy Watch8以洗鍊簡約的外觀設計，鎖定關注健康與日常活動記錄的族群；而Galaxy Watch8 Classic則承襲實體旋轉錶圈，並加入快速啟動鍵操作，提供更直覺的使用體驗。兩款錶款皆搭載3奈米處理器，透過軟體優化與電池容量增加，續航力也再提升。

健康偵測功能大幅升級是本次新品亮點，全新「血管負荷」功能，綜合睡眠壓力與運動數據，提供全方位健康資訊，亦可提供完整的睡眠型態解析、睡眠中止症風險判斷與「就寢時間建議」，協助用戶建立更健康的作息。三星更創下全球首例，將皮膚類胡蘿蔔素濃度偵測導入智慧手錶，僅需5秒即可完成測量，進一步監控抗氧化狀態。

運動訓練方面，全新「練跑教練」功能讓跑步更科學化。用戶配戴手錶跑步12分鐘後，即可獲得1～10級跑步實力評分，內建超過160種訓練計畫，搭配語音節奏指導與成果分析，協助循序漸進挑戰自我、避免過度訓練導致運動傷害。

AI應用亦為Galaxy Watch8系列的一大突破，為全球首款內建Google Gemini的智慧型手錶，用戶可透過自然語音與AI助理互動，完成複雜多工任務，例如運動時即時撰寫並傳送訊息，或在用餐後詢問「需運動多久才能消耗這頓熱量」等生活化提問，打造更貼近使用者的智慧體驗。

軟體方面，Galaxy Watch8搭載One UI 8.0，提供分組通知、常用應用置頂，並全新加入「Now Bar」即時顯示功能，讓用戶快速掌握訊息，提升操作效率。

Galaxy Watch8提供40mm與44mm 2種尺寸，採用鋁合金外框，提供星石灰、冰川銀2色選擇；Galaxy Watch8 Classic則為46mm不鏽鋼外框版本，推出曜石黑與雲朵白2款經典色。旗艦款Galaxy Watch Ultra本次亦新增「鈦夜藍」新色與ROM 64GB版本。