三星發表全新摺疊機Galaxy Z Fold7與Z Flip7 打造極致輕薄AI旗艦體驗

三星電子正式揭曉新一代摺疊旗艦手機Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7，打造史上最輕薄、智慧的Galaxy摺疊生態系。

Galaxy Z Fold7為目前最輕薄的Galaxy Z系列摺疊機，摺疊厚度僅8.9mm、展開後更薄至4.2mm，較前代厚度大幅減少26%，重量僅215克。機身採用強化的Advanced Armor Aluminum邊框與Corning Gorilla Glass Ceramic 2陶瓷玻璃，螢幕內頁則升級為加厚50%的UTG超薄可摺式玻璃，並採用全新轉軸設計，提升輕薄、耐用性與防水防塵能力。

Z Fold7搭載8吋Dynamic AMOLED 2X主螢幕與6.5吋封面螢幕，封面螢幕寬度稍微變寬，64.9mm依舊適合單手操作。全新Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器讓CPU、GPU與NPU效能全面提升，配合4,400mAh電池，續航表現達24小時。值得一提的是，Z Fold7將提供長達7年的作業系統與安全更新，確保用戶長期使用無虞。

相機部分也大幅升級，主鏡頭首次導入2億畫素，具備3倍光學變焦與1200萬畫素超廣角鏡頭，夜拍與低光源表現更強。自拍鏡頭提升至1,000萬畫素，具備100度廣角，搭配Flex Mode成為視訊會議利器。

AI功能方面，Z Fold7搭載One UI 8與Galaxy AI整合，包括Gemini Live視覺對話系統與音訊橡皮擦功能，前者可即時辨識鏡頭畫面或是螢幕內容，並以口語互動給出建議，後者則可自動去除錄影時的背景噪音。此外，大螢幕優勢讓AI互動介面如彈出視窗與側邊欄設計更直覺靈活，用戶可一邊觀賞內容，一邊與AI進行即時交流。

而「小摺」Galaxy Z Flip7則是用戶「口袋AI神隊友」，機身同樣變得更纖薄，展開厚度僅6.5mm、摺疊厚度為13.7mm，重量188克。Z Flip7外觀搭載滿版4.1吋封面螢幕，邊框僅1.25mm，並支援120Hz更新率與2,600尼特峰值亮度，在強光環境下依然清晰。打開後為6.9吋大螢幕，寬度68.6mm，操作感受貼近傳統直立手機。

硬體方面，Flip7搭載全新3奈米製程Exynos 2500處理器，電池容量升級至4,300mAh，續航最長達31小時。主相機採用5,000萬畫素與1,200萬畫素雙鏡頭配置，搭配1,000萬畫素前鏡頭，無論自拍或夜拍皆有亮眼表現。

多功能封面螢幕支援Zoom Slider單手變焦，並導入Now Bar與Now Brief快捷功能，並可自訂桌布、Emoji與操作介面，隨手展現個人風格。AI應用則深入每一環節，用戶可語音控制封面螢幕操作Gemini Live，輕鬆查詢資訊、傳訊或導航，展開手機後則可享受與Z Fold7相同的AI視覺對話體驗。