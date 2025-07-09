世界盡頭、全球第一顆蛋塔都在這！葡萄牙里斯本 浪漫而唯美的城市

有人這麼形容里斯本：像看一場沒落卻唯美的古老電影。位居葡萄牙首都、入選十大全球旅遊城市之一，曾經是海上旅行與探險家們的夢幻之境，於我而言，是座寧靜、浪漫，讓人時不時地為美景而感動、想用力擁抱的美麗城市。

「里斯本」是我的旅遊夢想清單，從各國攝影師鏡頭下探望它，遠不及親身經歷一回。隨處可見的藍白花磚、上上下下的坡道、從身旁哐啷而過如電影般的古老電車、無盡的海洋藍與紅瓦白牆的人家，這裡也有世界最美咖啡館、全球第一顆蛋塔發源地，當然，還有旅人必要打卡的世界盡頭「羅卡角」（Cabo da Roca）。

●羅卡角 陸止於此 海始於斯

「陸止於此，海始於斯」，葡萄牙14世紀詩人Luis de Camoes的傳世之句，至今仍讓旅人震撼且心動不已。這個歐洲大陸的極西之境，只有一座小燈塔、矗立著十字架紀念碑，臨著崎嶇的懸崖，俯瞰廣闊的大西洋，海浪澎湃洶湧，沒有其他建築與遮蔽，時常天陰風狂，多數旅人耐不住狂風，拍照打卡即鑽進旅服中心。

迷你版的旅服中心，可付費上廁所，也能購得一些紀念小物，最重要的是一定要買一張台幣約400元的證書，可具名，代表曾經走到世界盡頭。

可與羅卡角串連一日遊的、是同樣知名位在新特拉山上的Palácio Nacional da Pena佩納宮，融合了摩爾式、哥德式和文藝復興元素，建築奇特雄偉且色調明亮又夢幻，是一座可愛又好拍的城堡。

佩納宮建在1755年強震下成為廢墟的12世紀修道院上，1840年葡萄牙國王Dom Ferdinand II斐迪南二世下令重新建造為王室夏宮。從教堂到修道院、被夷為平地、再生成浪漫主義風格的宮殿，是世界文化遺產、也被譽為葡萄牙七大奇蹟之一。

佩納宮外綠林相圍，可以排隊搭接駁車上山，或就著綠林道緩步登高，約莫十來分鐘可達，外觀像座童話城堡，顏色繽紛、妙趣細節也多，像是排水洞化身小怪獸，超吸睛的人面魚身怪物其實是Triton、希臘神話中海之信使，站在城牆高處可一覽辛特拉，還能看到不遠處的摩爾人城堡。

宮殿內則可一窺19世紀王室生活的軌跡，像是將修道院食堂改造成Sala de Jantar王室餐廳，在美麗的拱頂下，擺放的大餐桌，以及當時所使用的瓷器餐具。

●貝倫區 第一顆蛋塔誕生地

來到貝倫區的旅人，必不會錯過Pastéis de Belém。它位在熱羅尼莫斯修道院附近，1837年創立至今已有百年歷史，這裡是傳說中第一顆蛋塔的誕生地，當時是為維持修道院生計而生，至今依然是修道院重要的收入來源。店外始終排滿人潮，店內蜿蜒再三，有多種空間設計，也有部分戶外區，結帳櫃檯前擺放著各式各樣的麵包甜點，也少不得旅人們一手一顆蛋塔，站著品嘗歷史的滋味。

這間葡萄牙最具知名的蛋塔店，每個要價1.5歐，外皮酥脆、內裡軟嫩，外皮雖有多層次，卻極薄且易入口，搭配濕潤滑口的內餡，兩三口即完食，因甜度不高、口感絕佳，讓不愛甜食的團友，也想再來一顆。此間沒有特別的裝潢，藍白瓷磚、落地窗台引進綠意，佐搭一杯咖啡、品味百年歷史，是里斯本必不可錯過的一站。

來到貝倫區，也推薦一遊「發現者紀念碑」，這是為紀念航海家亨利王子逝世500周年而建，紀念碑上成排英姿勇少年，有亨利王子、麥哲倫與其他航海家、傳教士等33名雕像，象徵著大航海時代的輝煌和探險精神，這裡也是昔時葡萄牙人出海探險的起點。紀念碑前的廣場地面印有航海羅盤，以及一幅紀錄著抵達世界各地的年份與名字的地圖，不少觀光客喜歡在此與「腳」合影，畫面有趣。

●婚禮小鎮 國王送皇后的贈禮

距離里斯本車程約一個小時，可來到葡萄牙最美的中世紀小鎮Obidos歐比多斯舊城區，綿延的古城牆下，石板路與雪白屋牆的人家，這裡是1282年至19世紀初，歷代的國王送給皇后的結婚贈禮，因此也被稱為「婚禮小鎮」、「皇后小鎮」、「文學之城」，平添不少浪漫。

小鎮街道不寬，路面起起伏伏，每間白房子都已變身為賣店、工作室或藝廊，羅馬時代的水道橋、摩爾人留下的石造城牆遺跡、城內隨處可見的磁磚壁畫、古老教堂，多元豐富的景緻，也讓古城入列葡萄牙七大奇蹟之一。這裡的小店販售各種葡萄牙伴手禮，像是各式各樣的軟木塞製品，有鞋帽、眼鏡盒、零錢包等等，以及各種花磚拼貼、具代表性的彩色公雞、印製著每個人出生年份的魚罐頭，還有，來到古城必嘗一杯的「櫻桃酒Ginja」。

幾乎每走幾步就能見到的櫻桃酒，是當地特產之一，盛裝在小巧的巧克力杯裡，每杯約1歐元，建議的品嘗方式是先飲一口酒，再將剩餘的酒與巧克力一口吃掉，不同的層次風味，頗有妙趣。店內也有多種包裝的巧克力杯與櫻桃酒套組，可以買回家與親友一口嘗。

緩步上山，盡頭是一間老教堂，教堂內已變身為書店，挑高空間裡，陽光透過彩色玻璃灑照在書架上，很有時空幻化之感。教堂兩旁皆可通往城牆，建議登高小走一段，居高臨下欣賞小鎮風光。歐比多斯小鎮不大，慢走慢逛約莫兩三個小時已足夠，若要喝杯咖啡、吃頓飯，或者留宿一晚，這裡也有多樣選擇。

●巴西人 世界最美百年咖啡館

回到里斯本市中心，少不得一探歐洲每個大城市都有的百年咖啡館，除了保有當時的特殊裝潢，還留有時代社交的印記。里斯本必訪的，正是世界最美咖啡館之一的「巴西人」（Café A Brasileira），在地鐵站Baixa-Chiado附近，步行街上時有樂團隨興演出，兩旁盡是知名餐廳與酒吧，是夜行的好去處。

巴西人咖啡館前立有一銅像，被稱為「最能代表20世紀的詩人」費爾南多·佩索亞（Fernando Pessoa），生前最愛來此飲一杯苦艾酒（Absinthe），據說是他創作的能量來源。咖啡館櫥窗裡也擺著Fernando Pessoa的詩集，其中一段寫著「鹹海，你的鹽裡有多少是葡萄牙的眼淚？」浪漫已極。

巴西人咖啡館保留著1905年開業至今的裝潢風格，木造吧檯、各種銅製品、鏡面牆，兩旁張掛著不同風格的畫作，帶著古典風格的氣息。店內狹長、空間不大，延伸至戶外座位區，咖啡一貫濃苦，適合搭配甜點。

若想聆聽葡萄牙著名的傳統音樂法朵（Fado），這裡也有不少餐廳在用餐時段提供節目演出，此行前往的餐廳是古老的地窖設計，長條桌椅襯以昏暗燈光，前方的演出者穿著全黑服裝，以吉他為伴奏，唱出昔日航海人悲戚、艱辛與思念的生活。

里斯本必不可錯過，還有此間的阿爾法瑪、歐洲最悠久的街區之一，可從下城區的商業廣場出發，搭乘著標誌性的28號復古電車，隨著哐啷聲和叮叮響的搖鈴，一路從里斯本主教堂、聖露西亞觀景台、太陽門廣場到小偷市集，建議上行搭電車、下行可徒步，逛遊整個老城區。

若想一收里斯本美景，聖露西亞觀景台或太陽門廣場是最合適的地點，美麗的特茹河、山坡上點點的紅頂白牆人家，遠方則是一望無際的藍海。廣場內假日時有演出與市集，熱騰騰的食物香氣撲鼻，不必登入美食餐廳，就能快樂飽餐。附近還有里斯本最大也最古老的「小偷的市集」，從二手衣到老車牌、陳年古董、各門派手工藝品，讓人逛得目不暇給、樂趣十足。

●如果你想去

葡萄牙的春、秋兩季是最佳旅遊季節。選團推薦擁有16年歷史的「長榮航空魅力歐洲PAK」，日前在長榮航空客運營業本部副總經理王振興帶隊考察後，業者推出最新版的西班牙11日108,900元起、葡萄牙11日106,900元起，以及西葡雙國14日139,900元起等行程，動線安排順暢、特殊體驗與美好景點全收。

相關資訊可洽：雄獅、可樂、世邦、東南、喜鴻、百威、山富、長汎、五福、易遊網、世興、清晨等旅行社。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康