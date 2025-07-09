朴敘俊穿lululemon經典短褲秀結實大長腿 徐若熙突破穿搭界線穿上虹彩

加拿大專業運動服飾品牌lululemon推出全新品牌企劃「Stretch Your Limits突破身心界限」，邀請lululemon品牌大使、韓國人氣演員朴敘俊領銜演繹，除了品牌大使，lululemon也邀請職棒球星徐若熙體驗經典短褲系列，並分享面對壓力的行動與態度。透過兩人分享一起展現「感受更好，才能表現更好」的品牌核心價值。

作為人氣演員，平常更需要自我鍛鍊維持身材管理，被粉絲形容為有「漫畫男主般比例身材」的朴敘俊，在螢光幕外習慣透過投入跑步、徒手訓練與重量訓練等進行體態管理。朴敘俊分享「因為行程滿檔且各地奔波，我需要兼具機能與舒適的穿搭來支撐日常節奏，陪伴我在忙碌而充實的生活中持續前行。不論是在訓練、旅途中或只是靜靜享受生活中的片刻，lululemon總能陪我自在前行。」

朴敘俊穿著的lululemon經典男性短褲Pace Breaker，採用輕盈Swift™布料製成，具備透氣性與延展性，不論是訓練過程或日常步伐，皆能提供靈活舒適的活動支撐，讓身體自在流動、無拘無束。Metal Vent Tech系列運用無縫剪裁減少肌膚摩擦，搭配由 X-STATIC®金屬紗線驅動的Silverescent™，可有效抑制生成異味的細菌，持續保有清新自信狀態。

「龍之子」徐若熙也體驗lululemon經典短褲系列，徐若熙分享「第一次穿上lululemon的服飾就覺得很透氣，而且彈性很好，整體穿著感受很舒服自在，訓練時我的動作能更流暢。」他也提到，儘管服飾剪裁貼身，但完全不影響動作的延展性，這也是讓他對lululemon特別有好感的原因之一。他透露，平常穿搭以黑、白、灰等簡約色系為主，但這次穿上Pace Breaker無內襯短褲（虹彩設計），反而覺得低調又有質感，笑言這是一次「突破自己穿搭界限」的嘗試。