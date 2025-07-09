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六福莊「斑馬主題房」全新登場 飼育員近距離導覽

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹關西六福莊今夏全新推出「斑馬生態主題房」，以熱門剛果與肯亞房型為基礎進行改裝，融入多項斑馬元素。圖／六福村提供
新竹關西六福莊今夏全新推出「斑馬生態主題房」，以熱門剛果與肯亞房型為基礎進行改裝，融入多項斑馬元素。圖／六福村提供

亞洲首座自然生態主題旅館「新竹關西六福莊」再推特色房型！園方宣布，今夏全新推出「斑馬生態主題房」，即日起至2025年12月31日開放預訂，雙人入住每晚1萬2500元起，不僅能在房內欣賞斑馬的身影，還可參與專屬的斑馬生態互動體驗。

六福莊表示，「斑馬生態主題房」以熱門剛果與肯亞房型為基礎進行改裝，融入多項斑馬元素，包括斑馬紋抱枕、床尾巾、漱口杯與Mini Bar專屬濾掛咖啡等非洲風格裝飾，窗外或陽台更有機會直接觀察中庭活動區的查普曼斑馬，讓旅客不用遠赴非洲，也能在台灣近距離感受原野風情。

園區強調，本次主打的「斑馬生態體驗活動」由專業飼育員帶領，深入介紹斑馬習性、條紋的功能與生存策略，並安排安全區內的互動餵食體驗，活動過程中可近距離觀察斑馬，並與其合影留念，為旅程留下獨一無二的記憶。

該專案同步附贈六福村兩日暢遊手環，暑假期間加碼升級為「水陸雙樂園」門票（市值7200元），可不限次數暢玩陸上與水上遊樂設施，包括知名的笑傲飛鷹、冰凍滑道等。另含園區風味晚餐、活力早餐、淺山農場導覽及非洲探險遊戲島體驗。

六福莊指出，雙人入住剛果斑馬主題房專案價為每晚1萬2500元起，四人同行則為1萬6500元，若加人入住升等肯亞樓中樓斑馬房型亦不需額外房型費。暑假與周末時段預期將迅速額滿，建議民眾及早預訂，把握與斑馬「窗邊相遇」的珍貴機會。

新竹關西六福莊今夏全新推出「斑馬生態主題房」，以熱門剛果與肯亞房型為基礎進行改裝，融入多項斑馬元素。圖／六福村提供
新竹關西六福莊今夏全新推出「斑馬生態主題房」，以熱門剛果與肯亞房型為基礎進行改裝，融入多項斑馬元素。圖／六福村提供
新竹關西六福莊今夏全新推出「斑馬生態主題房」，以熱門剛果與肯亞房型為基礎進行改裝，融入多項斑馬元素。圖／六福村提供
新竹關西六福莊今夏全新推出「斑馬生態主題房」，以熱門剛果與肯亞房型為基礎進行改裝，融入多項斑馬元素。圖／六福村提供
本次主打的「斑馬生態體驗活動」由專業飼育員帶領，深入介紹斑馬習性、條紋的功能與生存策略，並安排安全區內的互動餵食體驗，活動過程中可近距離觀察斑馬，並與其合影留念，為旅程留下獨一無二的記憶。圖／六福村提供
本次主打的「斑馬生態體驗活動」由專業飼育員帶領，深入介紹斑馬習性、條紋的功能與生存策略，並安排安全區內的互動餵食體驗，活動過程中可近距離觀察斑馬，並與其合影留念，為旅程留下獨一無二的記憶。圖／六福村提供
本次主打的「斑馬生態體驗活動」由專業飼育員帶領，深入介紹斑馬習性、條紋的功能與生存策略，並安排安全區內的互動餵食體驗，活動過程中可近距離觀察斑馬，並與其合影留念，為旅程留下獨一無二的記憶。圖／六福村提供
本次主打的「斑馬生態體驗活動」由專業飼育員帶領，深入介紹斑馬習性、條紋的功能與生存策略，並安排安全區內的互動餵食體驗，活動過程中可近距離觀察斑馬，並與其合影留念，為旅程留下獨一無二的記憶。圖／六福村提供

六福村 非洲

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