首創「一票逛4天」！夏季最大旅展18日登場 暑假清倉一折開搶

「2025台北國際夏季旅展」7月18日至21日將於世貿一館登場。夏季旅展每年吸引近30萬人次參與，不僅是全台暑期最具規模的旅遊展，更是眾多廠商年度必參展的黃金檔期。今年適逢10周年，展覽話題、亮點更多。

亮點之一，本屆旅展首創「一票逛四天」，買一張門票就能四天逛好逛滿。展場規劃多元，除了國內外熱門行程、郵輪假期、豪華飯店各區之外，還能順道逛兩大人氣主題展—主打健康生活的「素食展」，以及創意滿點的「文創展」。

主辦單位福利加碼，每日前150名排隊民眾可領早鳥紅包，人人有獎，有機會帶走君悅、喜來登、漢來海港餐券。預約免費入場者，現場報到就能抽總值30萬元的旅遊基金。消費滿5千，天天送好禮；消費滿1萬，天天抽出國機票、住宿券、郵輪假期、旅遊周邊等商品。

今年預計有200多家廠商、600多個攤位展出，出國萬元有找、現場所有商品1折起，無論是搶暑假清倉行程，還是預約秋冬賞楓泡湯玩雪、採買人氣伴手禮，都可在現場直購、同享優惠。

●星級酒店/人氣餐券

晶華國際酒店集團全新推出「湯泡飯」泡湯＋餐券吸睛，住宿券最低29折回饋，自助餐券還有買十送一。天成飯店集團頂級住宿1.9折起，超值餐券5.1折起，購券再享黃金湯泡湯粉、沐浴泡澡球加購價。台北美福大飯店餐宿優惠43折起，夏日超值開搶，展場滿額送好禮。

福華大飯店「江南春烤鴨三吃券」1,999/張；福華集團連鎖住宿券（附2客早餐），旅展優惠2,999/張，買5贈1張1,000元現金抵用券，買10贈1張住宿贈品券。圓山大飯店：餐券最低6折起、住宿券下殺3折起。福容大飯店推聯合住宿券，平均每張2,815元起；福容美食通用券，平均每張1,067元起。

●指標航空/豪華郵輪/品牌旅行社

中華航空：全航線限時76折起，精選航線未稅價不到3,000元。

MSC地中海郵輪榮耀號主打2025年11月至2026年1月基隆港出發、奢享日本假期5／6日（宮古島、沖繩、石垣島），早鳥優惠每房減10,000元，再享成交禮。

麗星郵輪探索星號周日出發全行程，3種優惠任選：兩人同行買一送一，三人同行同艙房第三人0元，兒童免船票，另有皇宮體驗價。

五福旅遊日本行程18,888元起，第二人最高折6,000元。韓國中秋包機開賣，日韓自由行13,888元起，宮古島再享第2人優惠。越南跳島無購物、菲律賓免簽上線，第二人最高現折3,000元。巴黎一口價、義大利直飛再折6,000。郵輪早鳥優惠最高減2萬，MSC榮耀號指定日期第3人0元等。

可樂旅遊韓國釜山大邱5日遊8,888元起。暑假最後清倉，日本銀山溫泉、北海道20,888元起；東南亞免2萬，越南「北越限定GO」5日，最低17,488元起；泰國「曼芭限定GO」5日，暑假出國15,999元起。日韓賞楓最低14,500元起，楓紅美加東12日最低129,800元起。Club Med展場現折8,000元。

東南旅遊寰宇河輪假期10/18啟航，歐洲金秋多瑙、美學風華、國王湖11日全包式服務含全程岸上觀光、小費、服務費、24小時酒水。

旅天下祭出「清倉一口價、早鳥最高折1萬5、揪人優惠、STE現場搶購」四大好康。

●逛展入場禮雙重送

7/18至7/21入場參觀民眾，至「大會贈品兌換區」出示入場QRcode或購票憑證，即可免費兌換看展禮一份（款式隨機贈送）。掃瞄並下載JetFi app，還可免費兌換入場禮110國1GB esim一份（數量有限，送完為止）。

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