7月5日末日預言過後 日本旅遊訂單翻倍成長

受到7月5日地震謠言影響，赴日旅遊訂單一度下滑，但根據旅遊業者觀察，7月5日一過，日本旅遊的訂單隨即翻倍成長。

一年一度的夏季旅展將於7月18日至21日在台北世貿一館登場，今天舉行展前記者會。夏季旅展今年首創一票逛4天，現場包含國內外熱門行程、郵輪假期、豪華飯店等商品，旅客還能同時參觀素食展及文創展。

主辦單位台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍致詞時表示，今年夏季旅展是第10屆，共有200多家廠商、600個攤位，雖然今年中國各省旅委單位代表無法來台參展，但今年增加了台灣各地商圈的展區。

受到7月5日地震謠言影響，不少旅遊業者指出，雖然詢問度沒有下降太多，但訂單的確較以往少，不過7月5日一過，日本線訂單就暴增。

可樂旅遊副總經理林冠賢受訪表示，7月5日過後的訂單至少成長1倍，主要是謠言仍讓企業團體或者家庭旅遊客群採取較保守態度，現在謠言所指時間已過，因此不少企業的員工旅遊都陸續恢復。

旅天下行銷部資深經理徐堅銘也說，7月5日前的詢問度雖高，但下單都比較慎重，7月5日後的訂單較之前成長1成以上。東南旅遊行銷本部副理徐玉玲指出，7月5日過後，日本線買氣較之前成長1成左右。

日本旅遊價格方面，林冠賢說，由於機票降幅因此團費也有下降，像這次夏季旅展，業者祭出不少優惠，如北海道壓在新台幣2萬元左右，但秋季賞楓預期熱度會提高，屆時價格可能會上漲。徐玉玲指出，今年暑假價格跟去年同期相比少了3成左右，尤其夏季旅展的優惠更具競爭力。

可樂旅遊推出日本銀山、北海道行程2萬888元起；東南旅遊推出行程最低9999元起；旅天下推出清倉一口價，早鳥最高折1萬5000元起等。

餐券促銷方面，晶華酒店集團推出住宿券29折起，自助餐券還有買10送1；天成飯店集團推出住宿1.9折起，餐券5.1折；台北美福大飯店餐宿優惠43折起；圓山大飯店推出餐券6折起，住宿券3折起；大地酒店食宿券43折起等。