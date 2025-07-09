2025臺灣綠工藝年度認證入選揭曉！用工藝漫活，多方展現Made in Taiwan的臺味日常

國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）主辦「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證，由389組報名中精選58件得獎作品，從技法的講究、素材挑選和生活靈感轉譯，將設計與文化轉化為日常器物，打開一場「用工藝過生活」的慢活新維度。

2025臺灣綠工藝年度認證入選揭曉！圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供

當工藝悄然走入日常，其真正價值早已不止於物件本身，更是一份藏於生活裡的深意與溫暖陪伴，臺灣綠工藝呼應2025工藝中心所提倡的「漫活SLOHAS_是樂活事」理念，致力推廣簡單、原創、健康、美學的生活型態，創造永續的價值，與日常的生活脈絡緊密連結。2025年的臺灣綠工藝認證，由設計、工藝與通路領域組成的專業評審團共同參與，多元的審視標準，使綠工藝認證機制更貼近消費者；經由初選與複決的審查機制，最終遴選出58組美學實用兼備、手感溫度並融，並具市場性及推廣潛力的認證作品。獲選作品緊扣永續理念的落實、在地文化的現代詮釋，以及對生活的細膩感知，這些價值將深植於每一件器物當中，成為回應生活想望的載體。

由臺灣土地原生培植的美學！與植物、風土共生的器物日常

工藝的在地，是透過臺灣獨有的自然紋理與地方敘事，讓每一件作品都蘊含土地的溫度。以臺灣常見的咸豐草、牛筋草或是含羞草為靈感的「夏花綻放系列」，米口．陶將這些無人留意的小事物，轉化為陶盤創作中點綴其中的花朵，紀錄不論何種型態都是自己獨一無二的存在。

「夏花綻放系列」是以臺灣常見的野花、野草為靈感的陶盤創作，米口陶想透過作品紀錄那些短暫，卻又勇敢綻放的事物。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供 「夏花綻放系列」是以臺灣常見的野花、野草為靈感的陶盤創作，米口陶想透過作品紀錄那些短暫，卻又勇敢綻放的事物。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供

使用不同木頭拼接組合的「反嘴鴴收納盤」，靈感來自微一設計工作室附近常出現的反嘴鴴，收納盤模擬向上彎曲的喙，可吊掛鑰匙或首飾；利用磁力固定的頭可隨需求轉動，增加了互動和趣味性。而遠看像石頭一樣的開瓶器，正是三禾制所以鵝卵石為靈感的作品，圓潤曲線與舒適手感搭配磁吸設計，方便收納於冰箱或金屬表面，將自然形態轉化為日常工具，也呼應綠工藝對地域風土文化結合生活實踐的講究。

微一設計以「反嘴鴴收納盤」獲得「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」認證，以工作室附近的鳥類為靈感，讓收納盤的不同部位都有收納功能，兼具實用性和趣味性。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供 微一設計以「反嘴鴴收納盤」獲得「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」認證，以工作室附近的鳥類為靈感，讓收納盤的不同部位都有收納功能，兼具實用性和趣味性。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供 「鵝卵石開瓶器」靈感來自圓潤的鵝卵石，三禾制所將木頭內部嵌入磁鐵，可吸附冰箱或金屬表面，不只實用，也是一件提升品味的工藝品。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供 「鵝卵石開瓶器」靈感來自圓潤的鵝卵石，三禾制所將木頭內部嵌入磁鐵，可吸附冰箱或金屬表面，不只實用，也是一件提升品味的工藝品。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由臺灣的民情萃取生活感取代繁縟儀式

講究的還有生活感，將工藝帶入日常，成為大家都能親近的選擇。不需準備計時器，又可以自動過濾茶葉的「花矸/茶濾杯」，文生窯用工藝設計簡化繁複的茶藝流程，以三件式套組為花瓶造型，取花瓶的臺語諧音「花矸」，如同喝茶首重回甘，多層涵義取向並行。

使用天然月桃葉鞘製作而成的「自然風小清新懸掛式玻璃試管」，透過手工編製而成，搭配玻璃試管作為容器，並結合六角孔結構；摘下一朵野花放置其中，讓光線與視線自由穿梭，帶來如四季流轉般的對話。而以奶油圓餅為靈感的「餅乾小凳」，使用圓潤的造型輪廓搭配經典餅乾花邊，創作品牌even期待：「餅乾代表童年歡快的記憶，與家庭溫暖的氛圍，希望創造一款兼具趣味和實用性的家具」。

不只好看，更要將生活過得有滋有味

工藝，重視過程多於速度、講究品質勝於數量，臺灣綠工藝認證選品將永續、健康、美學等價值融入器物中，細細描繪舒適且富有層次感的每一刻，也讓日常多了一份溫度與意識的存在。今年度入選的58件作品將透過品牌轉譯收錄年度型錄，並於年度頒獎典禮授予榮耀，同時預計下半年度將於臺中好樣VVG和臺南林百貨進行展售活動，民眾可關注臺灣工藝型錄平台（https://twc.ntcri.gov.tw）查看最完整的臺灣原創工藝，或臉書搜尋「國立臺灣工藝研究發展中心」，掌握第一手消息。

「本色漆器(K)–水杯」品牌光山行，以金繼 Kintsugi 的字首(K)為名。運用漆填補孔洞與傷痕，施以金箔裝飾，在器物上呈現時間流動的樣貌。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供 2025「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」共計389組作品參選，評選會場一隅。圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供

「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」認證 「臺灣綠工藝」認證由國立臺灣工藝研究發展中心推動，公開徵選具原創性與市場潛力的工藝作品。以「綠活工藝．良品美器」為品牌核心，強調工藝從本質出發，應貼近生活所需、提升生活品質，產品美學與實用兼備、手感與溫度並融，同時具市場推廣潛力，引導大眾將工藝用於生活，讓工藝成為日常慢活與文化感知的最佳詮釋。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康