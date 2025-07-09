結合AI與靜音科技 新北群募輔導團隊「Arpha智慧電子鎖」正式啟動募資之路

新北市政府經濟發展局積極推動在地創新經濟及產業發展，今（9）日於宏匯廣場舉辦「群眾募資輔導計畫」入選團隊的產品上線發佈儀式，由本年度入選團隊Arpha推出的《Arpha N1 Classic 3D⼈臉辨識電⼦鎖》正式揭開群眾募資序幕！除藉由產品體驗向業界及媒體展示最新研發成果，更展現新北在地產業的創新實力與發展潛力。

經發局表示，「新北市群眾募資輔導計畫」自109年推動以來，已成功輔導77組團隊，累積募資金額超過新台幣2.37億元，今年度計畫特別聚焦「原創性或AI應用商品或服務」，期望鼓勵結合科技創新、文化設計與地方特色的多元提案，協助業者開發具市場潛力的創新產品。

為協助入選團隊順利跨出募資第一步，計畫除安排專業顧問進行一對一的輔導，協助市場調查、產品定位、品牌策略及平台選擇外，也提供募資所需的全方位輔導協助，讓團隊能用更短時間完善募資準備。同時，經發局也積極協助連結媒體資源及各類行銷推廣管道，擴大產品的市場曝光度，更加碼提供每組成功上架的團隊最高新台幣五萬元的廣告投放資源，強化募資成效與轉換效率。

Arpha過去深耕智慧安控領域，成功將AI技術轉化，投入智慧居家應用市場。本次的募資產品《Arpha N1 Classic 3D人臉辨識電子鎖》結合AI 3D人臉辨識技術與極靜馬達設計，強調無感開鎖、靜音運作及高度安全防護，更貼合現代智慧居家需求。目前產品熱烈募資中 (了解更多) ，歡迎踴躍支持新北群募良品。此外民眾只要於募資期間到宏匯廣場6樓Arpha專櫃體驗後線上購買，更享有超值優惠價，歡迎民眾前往體驗。

經發局強調，目前計畫徵件還在進行，即日起至7月31日止，預計輔導總計8組團隊，名額有限。經發局誠摯邀請設籍於新北市的公司、法人、工廠或機構踴躍報名，把握政府資源與專業輔導的契機。更多詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。