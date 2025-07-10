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史無前例！《96分鐘》動員千人封街 林柏宏、宋芸樺曝拍攝超狂挑戰

聯合新聞網／ 聯合數位文創
林柏宏在《96分鐘》中使用台灣影史首座高鐵攝影棚，深感身歷其境。圖／華影國際提供
林柏宏在《96分鐘》中使用台灣影史首座高鐵攝影棚，深感身歷其境。圖／華影國際提供

台灣影史首部以高鐵為題材的年度災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，聯合數位文創共同出品。首支預告一釋出瞬即累積百萬次觀看，在台北電影節開幕首映後更是大獲好評，現場觀眾激讚節奏緊湊、國際感十足，讓網友們相當期待正式上映。

近期釋出幕後花絮製作篇，曝光劇組首度引進好萊塢「Previs特效預演技術」，並打造台灣首座高鐵實景攝影棚，呈現擬真高速行駛場景，所有動作場面皆透過預演動畫精密規劃，大幅提升拍攝現場的效率與精準度。此外，為真實呈現高速行駛的高鐵場景，也考量到拍攝的安全性，劇組在台中市政府新聞局與台中市影視發展基金會的大力支持下，斥資打造台灣影史首座高鐵實景攝影棚，由日本特製零件運回台灣組裝，搭配車廂兩側超過700片的LED螢幕，真實模擬從台北一路疾駛到高雄的窗外風景，還原身歷其境的乘車體驗。

在《96分鐘》中突破形象的林柏宏就分享：「我們拍攝時感覺到窗外的風景跟著跑動，讓演員很容易進入情境，也真的會跟著劇情緊張冒汗！」在《96分鐘》首次飾演俐落刑警的宋芸樺則透露拍攝過程挑戰極高：「有場戲要同時處理乘客的崩潰情緒、車廂晃動感和大動作的肢體表現，車廂雖然沒在動但我一度覺得自己快暈車，整個過程很煎熬也很過癮！」

李李仁在《96分鐘》首次體驗封街拍攝，直呼新奇。圖／華影國際提供
李李仁在《96分鐘》首次體驗封街拍攝，直呼新奇。圖／華影國際提供

除了棚拍精密，《96分鐘》更展開驚人規模的實景拍攝，在台北市電影委員會的協助下，劇組夜間封鎖台北信義區街道，現場動員上千名臨演與工作人員，導演洪子烜在前所未有的調度挑戰下，成功營造出高度寫實的災難場面。就連出道多年的李李仁都對拍攝規模印象深刻：「這是我第一次體驗封街拍攝，現場氣氛讓演員相當融入！」同樣也是第一次體驗封街的宋芸樺直呼：「我一到現場就立刻進入狀況，真心覺得可以加入《96分鐘》的團隊真是太好了！」

《96分鐘》釋出幕後花絮製作篇後，立即引發全台網友熱議，紛紛留言大讚：「終於看到台灣拍出有國際感的動作片了！」監製鄒介中也透露，《96分鐘》在北影首映後的正面回饋讓團隊信心大增，勢必將於9月5日正式上映時，以寫實美學與震撼視覺衝擊觀眾心靈。最新消息請上官方FB、官方IG。

實景 車廂 高鐵

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