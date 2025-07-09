《玫瑰的故事》紳士男包買得到 Valextra新色、新尺碼一次補完

義大利包款品牌Valextra的設計向來從建築中得到啟發進行轉化再設計。品牌近日為旗下My Logo系列帶來Small與Medium尺寸，展現更為輕盈輕巧的姿態，一次滿足女性對實用與風格、休閒與商務的雙重需求。

水平俐落的包款底部，加上上緣略帶圓弧的輪廓以及宛如品牌「隱藏式簽名」的V字車縫線，讓Valextra的My Logo系列接軌了無Logo、但同樣具有辨識度的Quiet Luxury風潮。包款選用品牌專屬的Millepunte頂級小牛皮，內襯則選用柔灰色麂皮，外在體面、內藏好觸感，並曾在《玫瑰的故事》中演出劉亦菲男友的演員彭冠英所造型使用。

本次新款的Small與Mdedium尺寸雖然量體縮小，但無損其實際收納功能，前者可放入iPhone Pro Max等較大量體的手機，後者則也可將目前主流的13吋筆電收入，同時包款皆附上可調整的肩背帶，滿足不同生活場合需求。值得一提的是，包款同時具備「安全固定插銷」（side pin closure），可有效防止拉鍊開口鬆脫，因此提升了安全性。