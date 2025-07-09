聽新聞
0:00 / 0:00
《玫瑰的故事》紳士男包買得到 Valextra新色、新尺碼一次補完
義大利包款品牌Valextra的設計向來從建築中得到啟發進行轉化再設計。品牌近日為旗下My Logo系列帶來Small與Medium尺寸，展現更為輕盈輕巧的姿態，一次滿足女性對實用與風格、休閒與商務的雙重需求。
水平俐落的包款底部，加上上緣略帶圓弧的輪廓以及宛如品牌「隱藏式簽名」的V字車縫線，讓Valextra的My Logo系列接軌了無Logo、但同樣具有辨識度的Quiet Luxury風潮。包款選用品牌專屬的Millepunte頂級小牛皮，內襯則選用柔灰色麂皮，外在體面、內藏好觸感，並曾在《玫瑰的故事》中演出劉亦菲男友的演員彭冠英所造型使用。
本次新款的Small與Mdedium尺寸雖然量體縮小，但無損其實際收納功能，前者可放入iPhone Pro Max等較大量體的手機，後者則也可將目前主流的13吋筆電收入，同時包款皆附上可調整的肩背帶，滿足不同生活場合需求。值得一提的是，包款同時具備「安全固定插銷」（side pin closure），可有效防止拉鍊開口鬆脫，因此提升了安全性。
新尺寸同時帶來新色包含羊皮紙白、墨黑色及全新撒哈拉色，訂價個別為14萬元、13萬4,400元、11萬7,600元不等，可洽全台Valextra專門店。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言