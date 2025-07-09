電支前進南韓大邱！夏日台灣旅客跨境支付 最高回饋40%

根據韓國觀光公社2024年統計，台灣是繼中國大陸與日本後，第三大訪韓旅客來源國，其中台灣旅客在大邱的占比高達35%為所有外籍旅客中最多。為服務台灣旅客，大邱文化藝術振興院攜手KEPF、ICB、HIVEX以及全支付，自7月至8月底共同推出「夏日台灣旅客跨境支付回饋活動」，讓到訪大邱的台灣旅客能享有由全支付以及 HIVEX所提供價值高達40%回饋。

韓國大邱市為眾多韓流明星的故鄉與文化重鎮，正以創新支付體驗迎接來自台灣的旅客。為進一步提升觀光便利性並活絡當地商圈，大邱市與大邱文化藝術振興院積極導入跨境行動支付服務。3月，大邱文化藝術振興院攜手韓國簡易支付振興院（KEPF）、跨境金融科技公司 ICB、以及美國金融科技公司 TBCASoft（HIVEX® Network 的開發者）於首爾東大門設計廣場 (DDP) 共同簽署四方合作備忘錄（MOU），正式啟動促進大邱入境旅遊及台灣行動支付應用的合作計劃。

根據協議內容，台灣遊客在大邱旅遊期間，只需使用熟悉的台灣本地行動支付 APP，如 PXPay Plus（全支付），即可透過 HIVEX Network 完成跨境交易，無需攜帶現金或信用卡，輕鬆享受便利、安全的支付體驗。這項創新應用正是由 TBCASoft 所開發的 HIVEX跨境支付網絡所驅動，實現了無縫跨境行動支付整合的即時結算與合規交易。

TBCASoft創辦人暨執行長吳陵表示：「這次是 HIVEX首次與政府機構合作跨境應用場景，對我們而言不僅是商業拓展的重要里程碑，更是一個具試點意義的範例。這將為我們未來在大邱及韓國其他地方政府的合作奠定基礎，並提供一套可複製的成功模式。」HIVEX為全球首創的區塊鏈驅動跨境行動支付清算網絡，已成功串連亞洲多國主要電子錢包與行動支付夥伴。未來，HIVEX將持續擴展合作夥伴，深化在韓國的網絡覆蓋，並為台灣旅客打造更流暢、安全、無國界的行動支付體驗。