Keds生日月滿額送再抽獎 韓國啦啦隊李素泳、朴恩惠出任大使應援

以小白鞋聞名的經典美式休閒鞋品牌Keds迎來一年一度品牌生日慶，今夏推出有感回饋， 自7月10日至7月21日全台同步開跑，於Keds百貨專櫃門市或官方網站單筆消費滿2,500元，即可獲得限量「Ked精美折疊傘」一支(送完為止)，同時再加贈「Keds生日刮刮卡」一張，最大獎將送出百貨禮券2萬元，總獎項市值突破25萬元。

這次生日慶Keds台灣正式宣布邀來韓國啦啦隊應援雙星─李素泳（Lee Soyoung）與朴恩惠（Park Eunhye），正式出任Keds台灣年度品牌大使，兩人以甜美笑容與啦啦隊活潑熱情的特質，為Keds注入嶄新能量，展現休閒時尚與青春自信，活動期間，還有機會刮中兩位女神的親筆簽名限量帽款。

另外，環境友善品牌PROJEXT也有科技小白鞋，今夏全新Model 3厚底防水小白鞋正式推出，募資平台首發上市即賣破千萬業績。Model 3 小白鞋全新款式使用高質感再生皮革，防水、抗汙、耐刮，並使用日本和紙織藝內襯，訴求透氣、止汗、消臭，同時擁有爆米花彈力大底，將跑步鞋的緩衝技術放進小白鞋裡，吸震、止滑，還很輕量。

PROJEXT小白鞋以經典實用兼具的設計為核心，例如防水抗汙設計、簡約的線條與增高細節，可輕鬆融入服裝風格，有經典黑、白色款供選擇。想體驗輕量的舒適腳感，可前往PROJEXT直營門市實際體驗：新光三越信義A11 4F、誠品生活南西店3F、台中中友百貨B棟3F。