25秋冬巴黎高訂周／香奈兒自由玩轉田園風 影后、歌姬、名導齊聚看秀

香奈兒（CHANEL）2025/26秋冬高級訂製服系列大秀於2025年7月8日在巴黎大皇宮（Grand Palais）的榮譽廳（Salon d'Honneur）登場。品牌大使蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、王一博、辛芷蕾，品牌好友9M88與ØZI、以及女演員克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、當紅澳洲歌手蘿兒（Lorde）等人都出席看秀，星光雲集。

負責秀場的設計師Willo Perron將榮譽廳改造為康朋街31號高級訂製服沙龍，柔軟的絲絨沙發和柔和的燈光，比起伸展台更像舒適的公寓，向來是客戶與品牌交流想法的創意發源地。嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）所鍾愛的英國鄉間與蘇格蘭荒野沼地等壯闊的大自然曠野和田園風情，也正是此系列的主要靈感來源，並以自在無拘束的氛圍與服裝，在品牌高級訂製服歡慶110周年之際，向嘉柏麗香奈兒賦予女性行動自由的初衷致敬。

米白、象牙白、棕色、綠色與黑色等自然色調交織出整體視覺基調，穿插秋冬氛圍濃厚一抹紫紅色與如陽光照射的橙色。香奈兒創意工作室重新詮釋了冬季經典斜紋軟呢套裝，並借鑒男裝的剪裁和比例，以實現穿著時極致的行動自由 – 這無疑是香奈兒逾百年來一直秉持的核心精神。

嘉柏麗香奈兒從蘇格蘭男士戶外穿著汲取靈感、發揚光大的斜紋軟呢是貫穿本系列；大自然靈感元素織就了嶄新的布料，並與不同的工藝相互交錯運用。飾以刺繡辮飾緄邊的白色大衣洋裝、外套宛如毛衣造型的套裝、和以綠色與紫紅色為主色調打造的馬毛海套裝，是斜紋軟呢與針織工藝的精彩火花；圈圈紗（bouclé）和斜紋軟呢打造出宛如綿羊毛皮般的視覺效果，出現在黑白雙色的直筒剪裁大衣洋裝、搭配長版背心的短裙套裝，以及點綴彩繪與刺繡的象牙白短褲上。看似毛茸茸的皮草，其實是以斜紋軟呢結合羽飾工藝，營造出的仿真毛皮質感，裝飾了多款長褲套裝、長版大衣、刺繡披風外套與短版布勞森外套。

大自然元素在此系列被大量運用。象徵豐饒的麥穗化為羽飾，織入黑白細肩帶洋裝的雪紡荷葉邊；或以刺繡形式點綴婚紗禮服領口；亦化作頭紗上的皇冠裝飾。本系列中許多珠寶鈕釦也巧妙揉合麥穗意象，甚至猶如人字紋圖案般，為長褲套裝注入強烈且獨特的魅力。繽紛的花卉刺繡也呼應系列的田園主題，點綴在海軍大衣及緞面縐綢無袖背心洋裝上。運用金色珠寶鈕釦、精緻刺繡與華美的金銀蕾絲，並以lamé金銀絲布料打造出一襲橙色調荷葉邊洋裝，則以工藝的手法，致敬豔陽的耀眼光芒。