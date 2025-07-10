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專業居家清潔體驗 德國海豚進駐高雄teamLab展

聯合新聞網／ 聯合數位文創
即日起至7月30日止，於teamLab觀展可邀約免費體驗德國海豚專業居家清潔，並有機會獲得電風扇等精美好禮，數量有限贈完為止。圖/德國海豚提供
即日起至7月30日止，於teamLab觀展可邀約免費體驗德國海豚專業居家清潔，並有機會獲得電風扇等精美好禮，數量有限贈完為止。圖/德國海豚提供

最熱門數位藝術展「teamLab共創！未來園 高雄站」以「共創」為概念，製作團隊打造互動性十足、色彩繽紛絢麗的多樣超人氣作品，小孩大人都能同樂的沉浸式光影數位體驗，創造無限想像空間。在這場引領觀者重新思考生活與自然之間連結的展覽氛圍中，深受家庭信賴的專業清潔系統品牌 Germany Dolphin 德國海豚也悄然現身，用另一種形式詮釋「與自然共生」的生活態度。

德國海豚深耕台灣已久，他們持續透過展覽、市集等形式，與不同家庭互動交流，致力於推廣優質、環保的清潔方式。德國海豚始終相信，真正的清潔，不只為了視覺上的潔淨，更是讓生活重拾「像雨後般清新」的感受。這份對空間品質的重視，也正與 teamLab 所傳達的自然之美不謀而合。

德國海豚採用源自國際技術背景的 L-薄片技術，運用水流旋轉所產生的吸力協助帶走空氣中的塵蟎、灰塵，並將其導入水中集中收納，有助於降低清潔過程中產生的二次揚塵。整體系統設計不依賴濾網或集塵袋，減少耗材使用，不僅大幅提升清潔效率，也更加符合現代家庭對環保與便利的需求。

德國海豚致力推動優質、環保無耗材，為每個家庭打造安心舒適的生活環境。圖/德國海豚提供
德國海豚致力推動優質、環保無耗材，為每個家庭打造安心舒適的生活環境。圖/德國海豚提供

不同於傳統清潔設備，德國海豚不僅適用於床墊、布沙發、地毯、窗簾等容易積塵的區域，也能協助改善居家的灰塵來源。無論是有小朋友、飼養寵物的家庭，或重視日常生活品質的使用者，都能在實際使用後感受到居家環境的提升。

對於德國海豚產品或服務感興趣的民眾，於德國海豚進駐高雄teamLab展的期間，可在展覽商店出口處填寫邀約卡，德國海豚將提供免費試用清潔服務和產品演示，還有機會獲得電動玩具車或小型電風扇一台，數量有限贈完為止，時間只到7月30日。

由聯合數位文創主辦的「teamLab 共創！未來園」在高雄科工館展出，展覽資訊請上官網( https://reurl.cc/yRjrYa) 或高雄teamLab官方粉絲團查詢。

teamLab 德國 海豚

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