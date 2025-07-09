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假日晚間破2千！台南吃到飽自助餐價格創新天花板 業者曝市場需求

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，今開幕，假日晚間單人價格含服務費破2千元，刷新台南地區吃到飽自助餐的天花板，市長黃偉哲說，在台南美食武林中增加生力軍；業者認為，「可把（吃到飽）市場一起做大」。

饗賓餐旅公司副總經理李仲康說，旭集先前於高雄展店，業績穩定，也是旭集各分店的店王，年營業額達5億元，且發現有許多台南的客人，體感上認為台南有此需求，不過市場沒供給，加上台南人對於日本料理、高單價無菜單日料喜好度高，市場相當有潛力。

黃偉哲認為，台南不怕貨比貨、只怕不識貨，能夠在台南成功的餐飲不是祖傳三代、就是米其林等級，很高興有星級美食插旗，在美食武林中增加生力軍，不同層次美食都有，讓府城榮耀更上一層樓。

高雄旭集大約505坪、406座位，台南店則有386座位，並講述府城故事，空間設計靈感汲取台南文化與歷史，有8萬枚細緻鱗片隨風波動，彷如漁光島水面，還有勾勒出億載金城圓拱城門的輪廓，及象徵府城繁華榮景的五條港水道、重要水利建設的嘉南大圳等意象。

業者也設計8道台南西門店限定料理，「南城枝豆葛粿」以日式料理常見手法，用「冷食」方式重現碗粿口感；「鴨香米糕芝丸揚」結合台式米糕及義大利Arancini炸飯糰的特點，將米糕結合蟹肉和起司搓成球狀，高溫油炸後裹上肉鬆，具有台南靈魂的和風洋食；「千縷蒡絲藕糕」則將牛蒡炒香，加入葛粉及蓮藕粉，塑形成略帶剔透感的牛蒡蓮藕餅，放上香菇及白莧菜、淋上高湯；「安平魚蒸圓佐柚子胡椒」在傳統肉圓內餡中加入虱目魚肚丁，外皮以紫蘇碎點綴，並以柴魚和風柚子胡椒醬汁製成旭集祕汁，同時能嘗到竹筍丁的爽脆與紫蘇涼爽的芬芳。

旭集台南新光西門店今開幕，業者表示，本月平日訂位近9成，假日也只剩零星空位，且開放訂位時1天300多通電話，官網也有100多則詢問訊息要回。

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，冰淇淋與蜷尾家合作。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，冰淇淋與蜷尾家合作。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，「南城枝豆葛粿」以日式料理常見手法，用「冷食」方式重現碗粿口感。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，「南城枝豆葛粿」以日式料理常見手法，用「冷食」方式重現碗粿口感。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，有重要水利建設的嘉南大圳等意象。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，有重要水利建設的嘉南大圳等意象。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，有8萬枚細緻鱗片隨風波動，彷如漁光島水面。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，有8萬枚細緻鱗片隨風波動，彷如漁光島水面。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影
饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」進駐新光三越台南西門店，刷新台南吃到飽自助餐價格。記者林伯驊／攝影

台南 日本料理 美食

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