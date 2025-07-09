美食展8月登場 預售票7月10日開賣可換海鮮地圖海報

今年的美食展於8月1日到4日在台北世貿一館登場，主題為「海鮮－鮮味款待」，將有4大展區，預售票10日起開賣，購買預售票的民眾可兌換台灣海鮮地圖海報。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，今年美食展邀請巴黎奧運台灣文化館視覺統籌團隊「三頁文」，呼應年度主題打造2025台灣美食展主視覺，展現台灣美食多元豐富景象。

展覽規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」4大展區，並匯聚環台海味、生鮮蔬果漁獲等新鮮食材、道地及異國料理。

台灣觀光協會表示，今年邀請到更多米其林必比登推薦餐廳，包括台南謝掌櫃虱目魚海鮮粥、阿文米粿、鮮蒸蝦仁肉圓、博仁堂、田媽媽長盈海味屋、台中滬舍餘味、東勢牛稼莊、羅家古早味、膳馨民間創作料理、台北牛店精燉牛肉麵、麻糬寶寶等店家。

台灣觀光協會指出，參展人氣星級飯店包括海霸王企業集團、晶華國際酒店集團、圓山大飯店、天成飯店集團、大地酒店、綠舞國際觀光飯店等，餐券住宿券最低下殺29折。

除了店家及餐券外，台灣觀光協會表示，規劃了一系列海味廚藝秀及鮮蔬料理展演活動，推廣吃在地漁獲、蔬食，並邀請知名YouTuber「在家做生魚片」、「旗遇海味」主理人林昱濱、英國倫敦創業家大賽冠軍洪昭勝、中華美食交流協會理事長駱進漢、澎湖酒館「漁醺」、連續2屆入選米其林必比登推薦「Monsoon季風」主廚廖永勛、連續3年米其林必比登推薦餐廳主廚謝佳歆，及高雄蔬食生魚片名店「五郎時食」等人在現場呈現各式料理。

台灣美食展預售票10日起在Klook、ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK‧go、udn售票網、TaiTIX開賣，預售價打9折優惠，憑預售票可於展覽現場兌換超人氣「台灣海鮮地圖」1張。