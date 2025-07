NOMA八月來台快閃！陽明山新據點YMS美學聚落搶先看

台北陽明山近日迎來嶄新生活聚落——由選品品牌「初衣食午 onefifteen」延伸打造的YMS by onefifteen,選址於昔日美軍宿舍群H-2區,以1950年代美國中世紀現代主義建築風格為本,融合自然地景、藝文策展與飲食體驗,為城市邊界注入一處沉靜而詩意的感官之所。

YMS by onefifteen園區劃分為五大主題空間:實驗茶食空間Lab 10、主餐廳Restaurant 12、療癒系Spa 6、藝文展覽Gallery 4,以及住宿空間Dwell 8,分別象徵味覺、實驗、療癒、藝術與棲居。目前Lab 10 與 Restaurant 12採邀請制的試營運形式,園區預計於 8 月下旬陸續正式營運。

Lab 10 將東方品茗文化重新詮釋,搭配精品手沖咖啡與西式茶點,打造融合社交語境與當代表現的複合空間。而由西班牙籍行政主廚 Jonatan Motos Ferrán 主理的 Restaurant 12,則以「島嶼之味」為靈感,結合在地海味與慢食哲學,透過陽光玻璃屋與開放式廚房,展現飲食與設計之間的對話。此外,Restaurant 12已敲定來自丹麥哥本哈根、五度榮獲「世界最佳餐廳」榜首、2021年獲得米其林三星評價的NOMA,於8月8日至12日,來台攜手進行快閃餐會。

園區內亦攜手多國設計品牌——從Herman Miller家具、ARTĚL水晶、Mon Dada香氛,到Hill House Home、Pinetti、Tekla 等生活選物,全方位鋪陳從家具到器皿的美學細節。