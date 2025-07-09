NOMA八月來台快閃！陽明山新據點YMS美學聚落搶先看

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聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
YMS by onefifteen選址於昔日美軍宿舍群H-2區。此為Restaurant 12入口。圖／YMS by onefifteen提供
YMS by onefifteen選址於昔日美軍宿舍群H-2區。此為Restaurant 12入口。圖／YMS by onefifteen提供

台北陽明山近日迎來嶄新生活聚落——由選品品牌「初衣食午 onefifteen」延伸打造的YMS by onefifteen，選址於昔日美軍宿舍群H-2區，以1950年代美國中世紀現代主義建築風格為本，融合自然地景、藝文策展與飲食體驗，為城市邊界注入一處沉靜而詩意的感官之所。

YMS by onefifteen園區劃分為五大主題空間：實驗茶食空間Lab 10、主餐廳Restaurant 12、療癒系Spa 6、藝文展覽Gallery 4，以及住宿空間Dwell 8，分別象徵味覺、實驗、療癒、藝術與棲居。目前Lab 10 與 Restaurant 12採邀請制的試營運形式，園區預計於 8 月下旬陸續正式營運。

Lab 10 將東方品茗文化重新詮釋，搭配精品手沖咖啡與西式茶點，打造融合社交語境與當代表現的複合空間。而由西班牙籍行政主廚 Jonatan Motos Ferrán 主理的 Restaurant 12，則以「島嶼之味」為靈感，結合在地海味與慢食哲學，透過陽光玻璃屋與開放式廚房，展現飲食與設計之間的對話。此外，Restaurant 12已敲定來自丹麥哥本哈根、五度榮獲「世界最佳餐廳」榜首、2021年獲得米其林三星評價的NOMA，於8月8日至12日，來台攜手進行快閃餐會。

園區內亦攜手多國設計品牌——從Herman Miller家具、ARTĚL水晶、Mon Dada香氛，到Hill House Home、Pinetti、Tekla 等生活選物，全方位鋪陳從家具到器皿的美學細節。

即將陸續揭幕的Gallery 4、Spa 6與Dwell 8，從藝術展覽空間、身心療癒體驗到日常居住，將生活的五大元素——吃、喝、玩、樂、住，重新拆解、重構與詮釋，建構出一個具備文化密度與情感溫度的當代聚落。

Lab 10咖啡吧。圖／YMS by onefifteen提供
Lab 10咖啡吧。圖／YMS by onefifteen提供
Restaurant 12用餐區。圖／YMS by onefifteen提供
Restaurant 12用餐區。圖／YMS by onefifteen提供
Restaurant 12陽光房。圖／YMS by onefifteen提供
Restaurant 12陽光房。圖／YMS by onefifteen提供
Lab 10茶吧。圖／YMS by onefifteen提供
Lab 10茶吧。圖／YMS by onefifteen提供

療癒 陽明山 餐廳

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