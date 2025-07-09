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搶攻孝親商機 台中福華推金BRAVO!「金磚」父親節蛋糕
台中飯店父親節蛋糕爭霸戰開打，台中福華大飯店今年以「金磚」為主題，全新推出「金BRAVO! 」金霸氣父親節蛋糕搶市。即日起至7月31日前預購父親節6吋蛋糕，享8折早鳥優惠價880元，為爸爸送上金光閃閃的祝福與心意。
此外，為爸爸的健康加乘，台中福華線上商城更是霸氣推出台中福華滴雞精買三送一的優惠活動，用霸氣守護爸爸的健康 。
台中福華「金BRAVO」父親節蛋糕，完美融合尊榮感與趣味，以伯爵蛋糕為基底，搭配熱帶水果餡與伯爵奶油酥餅，內夾滑順芒果庫力，表層抹上白巧克力香草香緹奶油。
最後點綴以手工特製立體「金磚」，採用檸檬巧克力融合苦甜黑巧克力打造而成，呈現出栩栩如生的黃金質感，口感酸甜帶有夏日清新，是一款兼具創意與儀式感的父親節限定蛋糕。
呼應當代送禮趨勢講究「實用＋健康」，台中福華也同步推出熱銷的「台中福華滴雞精禮盒」買三送一優惠。嚴選放養烏骨雞，遵循古法15小時慢火熬煮、零脂零膽固醇，無添加，讓爸爸隨時補充健康元氣，是節慶期間深具意義的送禮之選。
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