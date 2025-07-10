皮克斯催淚新作《地球特派員》 與 teamLab 共同打造最療癒暑假

日本超人氣沉浸式展覽「teamLab共創！未來園」今夏再度登陸高雄科工館，展覽人氣持續火熱。今年更首度與皮克斯全新原創動畫電影《地球特派員》（Elio）跨界合作，在入口處打造電影主題拍照區，邀請大小朋友在感受互動藝術魅力的同時，也能走進主角艾立歐的宇宙幻想世界，拍下今夏最具話題的合影。

teamLab 所營造的夢幻場域，讓人暫時抽離現實、盡情揮灑想像力，也恰巧呼應《地球特派員》的故事精神。主角艾立歐是一位對世界充滿想像的小男孩，總覺得自己格格不入，最大的願望竟然是「被外星人綁架」。沒想到這個願望真的實現，還陰錯陽差地被任命為「地球代表」，展開一場充滿笑料與挑戰的宇宙冒險。電影結合幽默與科幻，卻用最溫柔的語氣，說出許多孩子心中那句沒說出口的孤單。

《地球特派員》透過艾立歐的宇宙旅程，描繪出一段關於「被理解」與「重新連結」的歷程，也讓許多觀眾在歡笑與淚水交織中，看見了孩子內心的渴望──不求完美，只求被看見。

在冒險中，艾立歐了解自己的真正使命，學習如何成為一個值得信任的地球代表，在這趟旅程找尋真正屬於自己價值。圖/迪士尼提供

現在只要走進 teamLab 展覽現場，就能看見一座完整還原的「艾立歐的房間」——牆上貼滿宇宙剪報，桌上散落著各種外星公仔與模型，還有一座天文望遠鏡，處處都流露出他對外星世界的無限想像。這不只是展覽的一隅，更像是電影中那個小男孩內心世界的具象化，把他「想被理解」的渴望，真實地呈現在觀眾眼前。

《地球特派員》由《可可夜總會》金牌團隊打造，今（7/10）起於全台戲院熱映中。首波觀眾好評不斷，爆米花指數高達 91 分，被譽為皮克斯暑假最溫暖、最催淚的作品之一。這部作品不只是孩子的奇幻冒險，更是獻給每個「還在尋找歸屬感」的大人與小孩，提醒我們：愛的語言，不一定要很響亮，但要有人願意聽。

《地球特派員》今（10日）正式於各大影城上映，歡迎有興趣的家長把握時間前往查閱場次表 https://reurl.cc/pYdL14 。