快訊

桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保…畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

皮克斯催淚新作《地球特派員》 與 teamLab 共同打造最療癒暑假

聯合新聞網／ 聯合數位文創
皮克斯暑假強檔電影《地球特派員》，即將於今日(10日)全台熱烈上映。圖/迪士尼提供
皮克斯暑假強檔電影《地球特派員》，即將於今日(10日)全台熱烈上映。圖/迪士尼提供

日本超人氣沉浸式展覽「teamLab共創！未來園」今夏再度登陸高雄科工館，展覽人氣持續火熱。今年更首度與皮克斯全新原創動畫電影《地球特派員》（Elio）跨界合作，在入口處打造電影主題拍照區，邀請大小朋友在感受互動藝術魅力的同時，也能走進主角艾立歐的宇宙幻想世界，拍下今夏最具話題的合影。

teamLab 所營造的夢幻場域，讓人暫時抽離現實、盡情揮灑想像力，也恰巧呼應《地球特派員》的故事精神。主角艾立歐是一位對世界充滿想像的小男孩，總覺得自己格格不入，最大的願望竟然是「被外星人綁架」。沒想到這個願望真的實現，還陰錯陽差地被任命為「地球代表」，展開一場充滿笑料與挑戰的宇宙冒險。電影結合幽默與科幻，卻用最溫柔的語氣，說出許多孩子心中那句沒說出口的孤單。

《地球特派員》透過艾立歐的宇宙旅程，描繪出一段關於「被理解」與「重新連結」的歷程，也讓許多觀眾在歡笑與淚水交織中，看見了孩子內心的渴望──不求完美，只求被看見。

在冒險中，艾立歐了解自己的真正使命，學習如何成為一個值得信任的地球代表，在這趟旅程找尋真正屬於自己價值。圖/迪士尼提供
在冒險中，艾立歐了解自己的真正使命，學習如何成為一個值得信任的地球代表，在這趟旅程找尋真正屬於自己價值。圖/迪士尼提供

現在只要走進 teamLab 展覽現場，就能看見一座完整還原的「艾立歐的房間」——牆上貼滿宇宙剪報，桌上散落著各種外星公仔與模型，還有一座天文望遠鏡，處處都流露出他對外星世界的無限想像。這不只是展覽的一隅，更像是電影中那個小男孩內心世界的具象化，把他「想被理解」的渴望，真實地呈現在觀眾眼前。

《地球特派員》由《可可夜總會》金牌團隊打造，今（7/10）起於全台戲院熱映中。首波觀眾好評不斷，爆米花指數高達 91 分，被譽為皮克斯暑假最溫暖、最催淚的作品之一。這部作品不只是孩子的奇幻冒險，更是獻給每個「還在尋找歸屬感」的大人與小孩，提醒我們：愛的語言，不一定要很響亮，但要有人願意聽。

《地球特派員》今（10日）正式於各大影城上映，歡迎有興趣的家長把握時間前往查閱場次表 https://reurl.cc/pYdL14

由聯合數位文創主辦、皮克斯《地球特派員》贊助的《teamLab共創！未來園 高雄站》即日起至10月12日止在高雄國立科學工藝博館開展，而迪士尼皮克斯原創動畫電影《地球特派員（Elio）》今日（7月10日）全台戲院隆重上映。teamLab台灣展覽資訊請上官網( https://reurl.cc/yRjrYa) 或高雄teamLab官方粉絲團查詢。

teamLab 宇宙 電影

延伸閱讀

台灣13組IP饅頭家族、蜜糖狐 暑假桃園限定展出還能免費DIY

鼓勵親子共讀 竹縣暑假推「閱讀金牌寶寶」系列活動

暑假限定 台灣好行「鹿野池上線」可在池上停留3小時

愛繆首度為哆啦A夢電影獻聲！來台開唱搶先聽　兩首新歌藏催淚彈

相關新聞

寶格麗經典靈蛇再進化 新工藝成就Serpenti Infiniti無限璀璨

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的Serpenti系列，誕生於1948年，以一款顛覆想像的Serpenti T...

蘋果2025返校優惠開跑 買Mac送AirPods 4 買iPad送Apple Pencil Pro

Apple 2025年返校優惠正式啟動，即日起至9月30日止，凡符合教育優惠資格的大專院校學生、家長，以及教育工作者，皆...

國泰世華冠名贊助「告五人」Live house巡演 CUBE卡友享優先購票權益

國泰世華銀行持續深耕藝文領域，再宣布冠名贊助Z世代超人氣樂團「告五人」最新巡演「國泰世華銀行 × Accusefive告...

皮克斯催淚新作《地球特派員》 與 teamLab 共同打造最療癒暑假

日本超人氣沉浸式展覽「teamLab共創！未來園」今夏再度登陸高雄科工館，展覽人氣持續火熱。今年更首度與皮克斯全新原創動畫電影《地球特派員》（Elio）跨界合作，在入口處打造電影主題拍照區，邀請大小朋友在感受互動藝術魅力的同時，也能走進主角艾立歐的宇宙幻想世界，拍下今夏最具話題的合影。

「厚切中腹」60元！壽司郎再推聯名牡蠣白湯拉麵、抹茶團子拼盤

為慶祝登台7週年，來自日本的「壽司郎」7周年創業祭第二彈自即日起至7月27日期間限時登場， 除了多款限定餐點之外，還推出...

專業居家清潔體驗 德國海豚進駐高雄teamLab展

最熱門數位藝術展「teamLab共創！未來園 高雄站」以「共創」為概念，製作團隊打造互動性十足、色彩繽紛絢麗的多樣超人氣作品，小孩大人都能同樂的沉浸式光影數位體驗，創造無限想像空間。在這場引領觀者重新思考生活與自然之間連結的展覽氛圍中，深受家庭信賴的專業清潔系統品牌 Germany Dolphin 德國海豚也悄然現身，用另一種形式詮釋「與自然共生」的生活態度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。