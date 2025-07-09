台灣13組IP饅頭家族、蜜糖狐 暑假桃園限定展出還能免費DIY

桃園市青年局昨起至8月6日每天上午10時至晚間7時於「桃園設計庫」舉辦台灣IP角色授權展，集結13組具備風格特色與市場潛力的本土原創IP團隊聯合展出，展覽期間每逢周六日，推出免費「角色IP拼豆DIY」手作體驗活動，每日限量10組，採線上預約與現場兌換方式，還有專題講座與授權推廣平台，打造屬於台灣創意品牌的交流舞台。

本次展出作品橫跨可愛、奇幻、復古、動物與療癒等多元風格，展出IP包括饅頭家族、九藏喵窩、普羅米修斯狐羽村、茶葉少女、蜜糖狐、Apafu老杯、摩沙熊、小八將與貓關公、達姆豹、雙夏、皮寬和他的家人們、白鹿夢與築夢者們、瑪朶兔與貴族朋友們等共13組角色。這些原創IP涵蓋繪本、動畫、貼圖、玩偶與各式周邊商品，展現出台灣在地創作的豐沛能量與無限商業潛力，並首次同台聯展，開啟台灣IP文化發展新高度。

而青年局所屬文創據點「桃藝工坊」也同步推出暑期限定活動，即日起至8月31日展開「技能試煉所：動漫主題闖關活動」，串聯手作課程、消費贈禮與創意任務，營造互動式動漫主題樂園，另自7月19日至27日推出「文創IP快閃活動」，邀請人氣IP快閃進駐，更安排大型角色偶裝驚喜現身，歡迎粉絲與親子族群前來拍照打卡。