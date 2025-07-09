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最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

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最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
星巴克典藏DREAM PLAZA台北。圖／DREAM PLAZA提供
星巴克典藏DREAM PLAZA台北。圖／DREAM PLAZA提供

台北信義商圈最新商場DREAM PLAZA進入最後準備階段，今公布空間設計示意圖，包括商場外觀、星巴克旗艦店、博客來實體書店的設計圖，讓外界先行想像。對於市場傳出DREAM PLAZA將於7月25日見客，對於這個時間表，業者回覆，商場準備已進入最後階段，但目前沒有最新消息公告。

導入自然光線，是許多現代商場設計強調的重點，DREAM PLAZA也將在頂樓打開一道天窗，讓博客來的書香與星巴克的咖啡香，隨著陽光營造商場舒適愜意的氛圍。商場樓層訴求一樓一主題風格，B2「SUBMARKET」連結地鐵人流、頂樓空中花園為「夢想天空」、一樓挑高營造經典時尚、六樓書香閱讀山丘等。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北 全新感官體驗

「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間，將打造跨越咖啡藝術、建築美學與生活風格的全方位體驗，從空間設計、藝術展演、風味創新到咖啡師的專業演繹。

博客來實體書店五大主題 人文、藝術、閱讀匯集

博客來旗艦書店匯集逾3萬冊中外文藏書，五大主題場域詮釋閱讀與美藝，並連結電子書與有聲書等數位閱讀科技，打造全方位閱讀體驗。

當中，「玲廊滿藝」以書畫相映，「書畫博客」打造藝術作品與實體書店共生的獨特空間；「閱讀綠境」以光影與綠意為靈感，營造一處身心放鬆的都會綠洲；「圖像穿廊」匯集漫畫、繪本、圖文類書籍，呼應閱讀視覺化；「數位閱讀體驗區」整合虛實科技，建構電子書與有聲書的沉浸式體驗專區；「數位書櫃、AI互動」串連博客來線上的書海資源，提供最新暢銷書榜，創造智慧選書與閱讀互動的全新體驗。

白天夜晚各自精采 城市夜生活新地標

DREAM PLAZA特別規劃餐酒館與露天座席，結合音樂與美食，滿足Z世代對社交的想望。特別引進新型態美式餐廳「LillA」，以LA多元融合的特性為基礎，菜色融合國內外優質食材，呈現多元而道地的異國風味。酒款供應順應On Tap趨勢，以獨特的自然酒、紅白酒為最大特色，並開闢立飲區域，讓消費者擁有更多元的聚會情境。

另外，全新升級「瑪黑餐酒TRANSIT」設計靈感來自歐洲地鐵酒吧的獨特文化。白日時分，空間保有巴黎街頭咖啡館的輕盈與優雅；夜幕降臨後，燈光與音樂轉場成歐洲地鐵酒吧的熱鬧景象。

串連台北時代百貨 超過百家餐廳與特色料理

DREAM PLAZA餐飲樓層與台北時代百貨相互連通，超過百家人氣餐廳與特色料理，從早午餐、街頭小吃到高端餐酒館，兩館美味再加成。其中，饗賓集團睽違兩年，全新推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，顛覆傳統餐酒館形式，重新詮釋輕奢微醺的用餐體驗。以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心，營造Chic & Chill的氛圍。料理涵蓋世界各地美味，呈現多元融合的菜色。更設有專業酒飲吧，提供調酒、精釀啤酒、紅白酒與清酒等酒款。

另外，來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」為首次登台，以三天熟成的牛舌食材、現點現炭烤的獨特工藝，及多款創意牛舌料理聞名，讓消費者與海外同步，品嚐日本必訪熱點美食。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

博客來實體書店。圖／DREAM PLAZA提供
博客來實體書店。圖／DREAM PLAZA提供
導入精品餐酒Buffet「Urban Paradise」。圖／DREAM PLAZA提供
導入精品餐酒Buffet「Urban Paradise」。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA一樓示意圖。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA一樓示意圖。圖／DREAM PLAZA提供
餐酒館與露天座席空間。圖／DREAM PLAZA提供
餐酒館與露天座席空間。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA外觀示意圖。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA外觀示意圖。圖／DREAM PLAZA提供
玲廊滿藝。圖／DREAM PLAZA提供
玲廊滿藝。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA B2F「SUBMARKET」。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA B2F「SUBMARKET」。圖／DREAM PLAZA提供
頂樓「夢想的天空」。圖／DREAM PLAZA提供
頂樓「夢想的天空」。圖／DREAM PLAZA提供

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