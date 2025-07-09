最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

台北信義商圈最新商場DREAM PLAZA進入最後準備階段，今公布空間設計示意圖，包括商場外觀、星巴克旗艦店、博客來實體書店的設計圖，讓外界先行想像。對於市場傳出DREAM PLAZA將於7月25日見客，對於這個時間表，業者回覆，商場準備已進入最後階段，但目前沒有最新消息公告。

導入自然光線，是許多現代商場設計強調的重點，DREAM PLAZA也將在頂樓打開一道天窗，讓博客來的書香與星巴克的咖啡香，隨著陽光營造商場舒適愜意的氛圍。商場樓層訴求一樓一主題風格，B2「SUBMARKET」連結地鐵人流、頂樓空中花園為「夢想天空」、一樓挑高營造經典時尚、六樓書香閱讀山丘等。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北 全新感官體驗

「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間，將打造跨越咖啡藝術、建築美學與生活風格的全方位體驗，從空間設計、藝術展演、風味創新到咖啡師的專業演繹。

博客來實體書店五大主題 人文、藝術、閱讀匯集

博客來旗艦書店匯集逾3萬冊中外文藏書，五大主題場域詮釋閱讀與美藝，並連結電子書與有聲書等數位閱讀科技，打造全方位閱讀體驗。

當中，「玲廊滿藝」以書畫相映，「書畫博客」打造藝術作品與實體書店共生的獨特空間；「閱讀綠境」以光影與綠意為靈感，營造一處身心放鬆的都會綠洲；「圖像穿廊」匯集漫畫、繪本、圖文類書籍，呼應閱讀視覺化；「數位閱讀體驗區」整合虛實科技，建構電子書與有聲書的沉浸式體驗專區；「數位書櫃、AI互動」串連博客來線上的書海資源，提供最新暢銷書榜，創造智慧選書與閱讀互動的全新體驗。

白天夜晚各自精采 城市夜生活新地標

DREAM PLAZA特別規劃餐酒館與露天座席，結合音樂與美食，滿足Z世代對社交的想望。特別引進新型態美式餐廳「LillA」，以LA多元融合的特性為基礎，菜色融合國內外優質食材，呈現多元而道地的異國風味。酒款供應順應On Tap趨勢，以獨特的自然酒、紅白酒為最大特色，並開闢立飲區域，讓消費者擁有更多元的聚會情境。

另外，全新升級「瑪黑餐酒TRANSIT」設計靈感來自歐洲地鐵酒吧的獨特文化。白日時分，空間保有巴黎街頭咖啡館的輕盈與優雅；夜幕降臨後，燈光與音樂轉場成歐洲地鐵酒吧的熱鬧景象。

串連台北時代百貨 超過百家餐廳與特色料理

DREAM PLAZA餐飲樓層與台北時代百貨相互連通，超過百家人氣餐廳與特色料理，從早午餐、街頭小吃到高端餐酒館，兩館美味再加成。其中，饗賓集團睽違兩年，全新推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，顛覆傳統餐酒館形式，重新詮釋輕奢微醺的用餐體驗。以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心，營造Chic & Chill的氛圍。料理涵蓋世界各地美味，呈現多元融合的菜色。更設有專業酒飲吧，提供調酒、精釀啤酒、紅白酒與清酒等酒款。

另外，來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」為首次登台，以三天熟成的牛舌食材、現點現炭烤的獨特工藝，及多款創意牛舌料理聞名，讓消費者與海外同步，品嚐日本必訪熱點美食。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康