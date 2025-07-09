統一新百貨將登場！引進全台最大星巴克、實體博客來和饗賓新 Buffet

統一集團（1216）最新生活商場DREAM PLAZA進入最後準備階段，市場傳出將於本月25日試營運，館內亮點包含全台最大的星巴克、24小時營業博客來書店，還入駐饗賓集團最新餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」。

DREAM PLAZA面積有7,500坪，最高樓層為六樓，外加上七樓戶外空間，並匯集超過300個品牌，與統一時代一館連通。

全台最大的星巴克「星巴克典藏 DREAM PLAZA台北」位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間，這座旗艦店不僅是咖啡空間的再定義，更是融合全球視野與在地文化的沉浸式體驗場域。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北，匠心獨具打造跨越咖啡藝術、建築美學與生活風格的全方位體驗。從空間設計、藝術展演、風味創新到咖啡師的專業演繹，每一個細節皆體現星巴克對品質與創意的極致追求。

博客來旗艦書店匯集逾3萬冊中外文藏書，畫作與書冊相應對話，五大主題場域深度詮釋閱讀與美藝，並連結電子書與有聲書等數位閱讀科技，打造全方位愉「閱」體驗。

「玲廊滿藝」以書畫相映，「書畫博客」打造藝術作品與實體書店共生的獨特空間；「閱讀綠境」以光影與綠意為靈感，為愛書人營造一處身心放鬆的都會綠洲，猶如徜徉在大地的懷抱中，享受閱讀；「圖像穿廊」匯集漫畫、繪本、圖文類書籍，呼應閱讀視覺化的人文走廊；「數位閱讀體驗區」整合虛實科技，建構電子書與有聲書的沉浸式體驗專區，邀請讀者享受閱聽新風潮；「數位書櫃、AI互動」串連博客來線上的書海資源，提供最新暢銷書榜，創造智慧選書與閱讀互動的全新體驗。

DREAM PLAZA特別規劃獨特的餐酒館與露天座席，結合音樂與美食，引進新型態美式餐廳「LillA」，以LA多元融合的特性為基礎，菜色融合國內外優質食材，呈現多元而道地的異國風味。

酒款供應順應On Tap趨勢，以獨特的自然酒、紅白酒汲引作為最大特色，並開闢立飲區域，讓消費者可以擁有更多元的聚會情境。另外，全新升級「瑪黑餐酒 TRANSIT」設計靈感來自歐洲地鐵酒吧的獨特文化。

DREAM PLAZA餐飲樓層與台北時代百貨相互連通，超過百家人氣餐廳與特色料理，從早午餐、街頭小吃到高端餐酒館，形成兩館美味加成、全天候的美食饗宴。

其中，饗賓集團睽違兩年，全新推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，顛覆傳統餐酒館形式，重新詮釋輕奢微醺的用餐體驗。以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心，營造Chic & Chill的時尚氛圍，帶來前所未有的沉浸式饗宴。料理涵蓋世界各地美味，呈現多元融合的精彩菜色。更設有專業酒飲吧，提供調酒、精釀啤酒、紅白酒與清酒等酒款，增添微醺魅力。

另外，來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」為首次登台，以三天熟成的牛舌食材、現點現炭烤的獨特工藝，及多款創意牛舌料理聞名，讓消費者與海外同步，品嚐日本必訪熱點美食。 超市SUBMARKET。統一／提供 DREAM PLAZA將引進全台最大星巴克。統一/提供 餐酒館與露天酒席。統一／提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康