新商場 DREAM PLAZA 要來了！統一集團砸逾10億打造五大亮點一次看

統一集團（1216）最新生活商場DREAM PLAZA傳將在7月25日開幕，9日統一集團發布新商場的五大亮點，包括超過千坪全球最大的星巴克、博客來實體書店、餐飲樓層與台北時代百貨相互連通打造全方位美食空間、饗賓集團全新Buffet品牌「Urban Paradise」進駐，同時7,500坪、6層樓的商場預計進駐超過300個品牌，涵蓋零售、娛樂、美食與生活服務，打造東區新地標級商業場域。

統一集團接手原誠品信義商場、預計打造為全新百貨商場「Dream Plaza」，董事長羅智先先前表示，統一集團為「Dream Plaza」投入大量資源，「每個細節都要翻出來重新檢視」，也因此資本支出相當可觀，金額以10億元為單位，整體投入成本還在計算中。預期「Dream Plaza」將不同於傳統百貨，不僅導入嶄新商場概念，也將成為統一集團零售轉型的重要據點之一。

統一集團表示，「Dream Plaza」進入最後準備階段，以「人文沁生活、消費演風格」為核心，不僅僅是生活，更是美學、人文與時尚的全新形塑。DREAM PLAZA自空間設計、品牌引進到消費體驗，期望從人文出發，展開時尚的翅膀，陪伴消費者走上專屬的夢想旅程。

DREAM PLAZA突破既有建築限制，在頂樓打開一道天窗，讓博客來的書香與星巴克的咖啡香，隨著陽光漫布到每一層樓，一樓一主題的風格場景翩然而至。遊逛不只是購物，而是一段激亮生活與夢想的旅程。

DREAM PLAZA的每一層樓，都訴說著自己的故事。B2「SUBMARKET」連結地鐵人流，到頂樓空中花園「夢想的天空」，期望在每個樓面與消費者共同展開一場時空行旅。從一樓挑高的精典時尚，到六樓書香閱讀山丘，每一層樓都像是翻開一本風格獨具的城市手札。透過光影設計、主題包裝與動線安排，消費者在每個角落都能感受到欣喜。

從咖啡藝術出發、融合時尚創意與人文底蘊的感官盛宴，「星巴克典藏 DREAM PLAZA台北」為品牌發展立下嶄新里程碑。位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間，這座旗艦店不僅是咖啡空間的再定義，更是融合全球視野與在地文化的沉浸式體驗場域。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北，匠心獨具打造跨越咖啡藝術、建築美學與生活風格的全方位體驗。從空間設計、藝術展演、風味創新到咖啡師的專業演繹，每一個細節皆體現星巴克對品質與創意的極致追求。這是D.P.星巴克，更是一個連結城市與全球文化的創意平台。

博客來旗艦書店匯集逾3萬冊中外文藏書，畫作與書冊相應對話，五大主題場域深度詮釋閱讀與美藝，並連結電子書與有聲書等數位閱讀科技，打造全方位愉「閱」體驗。

「玲廊滿藝」以書畫相映，「書畫博客」打造藝術作品與實體書店共生的獨特空間；「閱讀綠境」以光影與綠意為靈感，為愛書人營造一處身心放鬆的都會綠洲，猶如徜徉在大地的懷抱中，享受閱讀；「圖像穿廊」匯集漫畫、繪本、圖文類書籍，呼應閱讀視覺化的人文走廊；「數位閱讀體驗區」整合虛實科技，建構電子書與有聲書的沉浸式體驗專區，邀請讀者享受閱聽新風潮；「數位書櫃、AI互動」串連博客來線上的書海資源，提供最新暢銷書榜，創造智慧選書與閱讀互動的全新體驗。

隨著城市節奏的轉換，夜色低垂打開全新城市夜生活的序幕。DREAM PLAZA特別規劃獨特的餐酒館與露天座席，結合音樂與美食，滿足Z世代對社交的全新想望。

為此，引進新型態美式餐廳「LillA」，以LA多元融合的特性為基礎，菜色融合國內外優質食材，呈現多元而道地的異國風味。酒款供應順應On Tap趨勢，以獨特的自然酒、紅白酒汲引作為最大特色，並開闢立飲區域，讓消費者可以擁有更多元的聚會情境。另外，全新升級「瑪黑餐酒 TRANSIT」設計靈感來自歐洲地鐵酒吧的獨特文化。白日時分，空間保有巴黎街頭咖啡館的輕盈與優雅；夜幕降臨後，燈光與音樂轉場成歐洲地鐵酒吧的熱鬧景象。節奏在城市中切換，輕啜之間悄然完成一次跨時區的味蕾旅行。

DREAM PLAZA餐飲樓層與台北時代百貨相互連通，超過百家人氣餐廳與特色料理，從早午餐、街頭小吃到高端餐酒館，形成兩館美味加成、全天候的美食饗宴。

其中，饗賓集團睽違兩年，全新推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，顛覆傳統餐酒館形式，重新詮釋輕奢微醺的用餐體驗。以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心，營造Chic & Chill的時尚氛圍，帶來前所未有的沉浸式饗宴。料理涵蓋世界各地美味，呈現多元融合的精彩菜色。更設有專業酒飲吧，提供調酒、精釀啤酒、紅白酒與清酒等酒款，增添微醺魅力。另外，來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」為首次登台，以三天熟成的牛舌食材、現點現炭烤的獨特工藝，及多款創意牛舌料理聞名，讓消費者與海外同步，品嚐日本必訪熱點美食。 星巴克典藏 DREAM PLAZA是意圖。統一集團／提供

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