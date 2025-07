跟著「大牛」帥一夏？TOD’S X Lamborghini合作系列 限時巡展中

義大利可能是全世界最懂生活品味的國家之一,無論從美食、服裝、汽車甚至是工藝品,義大利堪稱全方位的生活品味大國。時尚品牌TOD'S先前曾發表與義大利知名超跑品牌Lamborghini的聯名鞋履近日已到貨台灣,將先於Lamborghini Taipei展示中心亮相,並接續在全台TOD’S三處專櫃、陸續限時展售。

散步與駕馭汽車,兩者看似速度感落差極大的移動行為,卻都是表現義大利生活風格的形式。散步是用心感受慢步調的閒散,而跑車則是追求速度的不斷超越,擺脫物理與時間的束縛。本次TOD’S與Lamborghini的合作共推出兩款無分性別的鞋履:經典豆豆樂福鞋款與休閒鞋款,並運用了Lamborghini經典的黃、螢光綠、橘色與藍色;正由於TOD’S的Gommino豆豆鞋又以鞋底大顆粒橡膠知名,本次的經典豆豆樂福鞋因而融入了Lamborghini Revuelto車款經典的Y字型日行燈,此外休閒鞋款則在側邊有著Lamborghini經典的盾形Logo與金色字樣,愜意走跳。