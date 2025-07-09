跟著「大牛」帥一夏？TOD’S X Lamborghini合作系列 限時巡展中

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD'S發表與藍寶堅尼Lamborghini的聯名鞋履，展現足下的輕快時髦。圖／TOD'S提供
TOD'S發表與藍寶堅尼Lamborghini的聯名鞋履，展現足下的輕快時髦。圖／TOD'S提供

義大利可能是全世界最懂生活品味的國家之一，無論從美食、服裝、汽車甚至是工藝品，義大利堪稱全方位的生活品味大國。時尚品牌TOD'S先前曾發表與義大利知名超跑品牌Lamborghini的聯名鞋履近日已到貨台灣，將先於Lamborghini Taipei展示中心亮相，並接續在全台TOD’S三處專櫃、陸續限時展售。

散步與駕馭汽車，兩者看似速度感落差極大的移動行為，卻都是表現義大利生活風格的形式。散步是用心感受慢步調的閒散，而跑車則是追求速度的不斷超越，擺脫物理與時間的束縛。本次TOD’S與Lamborghini的合作共推出兩款無分性別的鞋履：經典豆豆樂福鞋款與休閒鞋款，並運用了Lamborghini經典的黃、螢光綠、橘色與藍色；正由於TOD’S的Gommino豆豆鞋又以鞋底大顆粒橡膠知名，本次的經典豆豆樂福鞋因而融入了Lamborghini Revuelto車款經典的Y字型日行燈，此外休閒鞋款則在側邊有著Lamborghini經典的盾形Logo與金色字樣，愜意走跳。

全系列將於7月10至13日先於TOD’S新光三越台北信義新天地A9館展出，7月17至20日移師TOD’S台中大遠百店，最後於7月24至27日現身TOD’S遠東SOGO百貨台北忠孝館，鞋款訂價皆為32,500元，並採限期、限量販賣。

TOD'S經典的豆豆鞋橡膠顆粒在聯名系列中融入車款的車燈設計、以及藍寶堅尼的車體愛用顏色。圖／TOD'S提供
TOD'S經典的豆豆鞋橡膠顆粒在聯名系列中融入車款的車燈設計、以及藍寶堅尼的車體愛用顏色。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini黃色休閒鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini黃色休閒鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini黑橘拼接樂福鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini黑橘拼接樂福鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini綠色樂福鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini綠色樂福鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini黃色休閒鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S for Automobili Lamborghini黃色休閒鞋，32,500元。圖／TOD'S提供
悠閒的散步和駕馭最具速度感的跑車，一慢一快、卻都是義大利生活風格的體現之一。圖／TOD'S提供
悠閒的散步和駕馭最具速度感的跑車，一慢一快、卻都是義大利生活風格的體現之一。圖／TOD'S提供

品牌 義大利

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