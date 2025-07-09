跟著「大牛」帥一夏？TOD’S X Lamborghini合作系列 限時巡展中
義大利可能是全世界最懂生活品味的國家之一，無論從美食、服裝、汽車甚至是工藝品，義大利堪稱全方位的生活品味大國。時尚品牌TOD'S先前曾發表與義大利知名超跑品牌Lamborghini的聯名鞋履近日已到貨台灣，將先於Lamborghini Taipei展示中心亮相，並接續在全台TOD’S三處專櫃、陸續限時展售。
散步與駕馭汽車，兩者看似速度感落差極大的移動行為，卻都是表現義大利生活風格的形式。散步是用心感受慢步調的閒散，而跑車則是追求速度的不斷超越，擺脫物理與時間的束縛。本次TOD’S與Lamborghini的合作共推出兩款無分性別的鞋履：經典豆豆樂福鞋款與休閒鞋款，並運用了Lamborghini經典的黃、螢光綠、橘色與藍色；正由於TOD’S的Gommino豆豆鞋又以鞋底大顆粒橡膠知名，本次的經典豆豆樂福鞋因而融入了Lamborghini Revuelto車款經典的Y字型日行燈，此外休閒鞋款則在側邊有著Lamborghini經典的盾形Logo與金色字樣，愜意走跳。
全系列將於7月10至13日先於TOD’S新光三越台北信義新天地A9館展出，7月17至20日移師TOD’S台中大遠百店，最後於7月24至27日現身TOD’S遠東SOGO百貨台北忠孝館，鞋款訂價皆為32,500元，並採限期、限量販賣。
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