黃道十二宮全滿足！江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師 一窺銀河浩瀚
無形的時間，最早是因為人類觀測星相、根據蒼穹的日換星移日出日落得到了時間的觀念。瑞士頂級鐘表大廠江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年適逢270周年，以黃道十二宮的星座為主題結合陀飛輪、藍寶石鑲嵌與機刻雕花工藝，發表了一系列Métiers d’Art藝術大師系列Constellation陀飛輪限量時計。
早從1927年江詩丹頓便曾與法國珠寶商Verger Frères合作，運用黃金、縞瑪瑙、水晶和青金石打造出一款可呈現黃道十二宮星座圖案的裝飾藝術風格座鐘；1996年問世、可被視為「藝術大師」（Métiers d’Art）系列濫觴的Mercator腕表（Ref. 43050）則以雙逆跳功能炫技，並在琺瑯面盤上加入了古典風格的十二星座繪製。此後品牌的250周年、260周年紀念時，江詩丹頓分別發表了L'esprit des Cabinotiers「閣樓工匠」天文座鐘以及結合57種複雜功能的57260懷表，皆包含了星座顯示，至此黃道十二宮已然成為江詩丹頓慶祝重要年份的重要發表，也及迎向品牌270周年所推出的Métiers d’Art藝術大師系列Constellation陀飛輪時計。
新作受到江詩丹頓曾在2021年發表的Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶表，並將黃道十二宮上的十二星座、一次齊備。具環形自動盤、並通過日內瓦印記認證的2160自製自動上鍊機芯成為了表款的動力核心，由188個零件構建的2160帶來時分顯示，象徵精密複雜的陀飛輪，同時表圈、表耳和表冠共鑲嵌總計3.87克拉的96顆長階梯形切割藍寶石。
面盤上最大焦點莫過於使用了機刻雕花（Guilloché）工序所造出的深刻紋理，將不同星座的特徵一一重現，像是白羊座彎曲的銳角、巨蟹座昂起的大螯、獅子座威嚇的姿態、天蠍座令人敬畏的尾針、水瓶座自寶瓶中流洩而出的水流......都在Guilloché如古典版畫的深刻線條中，唯妙唯肖重現。表款將為限量發行，並僅在江詩丹頓專賣店發售，價格店洽。
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