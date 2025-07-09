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有行旅／一生必訪 年底遊「聖誕首都」

聯合報／ 本報訊
阿爾薩斯市中心。圖／maison-rouge.com
阿爾薩斯市中心。圖／maison-rouge.com

史特拉斯堡，擁有世界最古老的聖誕市集，被譽為「聖誕首都」，是所有熱愛旅行的人，一生必訪的節慶城市。有行旅帶領旅人穿梭三大世界遺產之城，從德國巴登巴登黑森林溫泉的貴族悠閒，走進法國阿爾薩斯，造訪科爾馬、希格維爾等最美小鎮，最後回到巴黎，賞一場榮軍院的夜間奇觀。

有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」十一天十夜旅程，十一月三十日至十二月十日。報名請洽02-8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網

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