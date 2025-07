串流音樂霸主是他！Apple Music 10周年「熱門歌曲榜」揭10大有趣觀察

Apple Music今年邁入10周年,除了為創作者打造了位於洛杉磯的全新頂尖創作空間,更揭曉過去10年串流次數最多的500首歌曲,並同步上架「10 Years of Apple Music: Top Songs」播放清單,曲目涵蓋流行、嘻哈、R&B、搖滾等類型,全面展現數位音樂的流行脈動與文化影響力。

從橫跨東西方不同風格的精彩榜單中,整理出10個有趣的觀察重點,一起來看哪些歌曲與藝人最能代表這個串流時代。

Ed Sheeran 的〈Shape of You〉穩坐10年冠軍寶座

這首2017年推出的全球神曲,至今仍是Apple Music串流播放次數最多的單曲,更曾在至少1國的「熱門流行歌曲」榜單登頂超過1,800天,為所有歌曲之最。

Drake是Apple Music最強霸主

這位加拿大饒舌天王共有27首歌進入前500名,是上榜作品最多的藝人,其中〈God’s Plan〉排名第3,也是嘻哈類別中串流次數最多的歌曲。Drake也是歷來最多次登上「全球每日Top 100」冠軍的藝人。

Taylor Swift為女性藝人之冠

Swift有14首歌曲打入榜單,是女性認同藝人中最多。其中排名第57的〈Cruel Summer〉是她在10年間最熱門的單曲。她的《1989》與《Lover》專輯也有多首作品入榜,展現她長年穩定的音樂影響力。

The Weeknd的〈Blinding Lights〉成為R&B傳奇

這首曲子不僅是Apple Music 10年來播放次數第2高的作品,也是平台最受歡迎的R&B/靈魂樂歌曲。〈Blinding Lights〉曾在全球榜單連續奪冠15天,是The Weeknd最具代表性的作品。

Billie Eilish讓另類音樂打進主流

Billie Eilish是榜單上最多首另類音樂作品的藝人,共9首。〈bad guy〉不僅是10年間串流最多的另類音樂歌曲,也是播放次數最多的女性認同藝人歌曲,並登上「全球每日Top 100」榜單前10名超過160天。

Mariah Carey聖誕經典仍歷久不衰

〈All I Want for Christmas Is You〉是榜單中唯一的節慶歌曲,排名第100。這首1994年的經典作品在過去10年間於Apple Music奪冠67天,暑假到了,聖誕還會遠嗎?

亞洲音樂崛起:YOASOBI與BTS闖入全球榜

日本雙人團體YOASOBI以〈夜に駆ける〉打入Apple Music串流前段班,是10年來串流次數最多的日本流行樂作品。韓國天團BTS則以〈Dynamite〉與〈Butter〉雙雙進榜,成為榜上表現最亮眼的K-pop藝人。

Bad Bunny領航拉丁音樂走向全球

這位波多黎各饒舌歌手共有10首歌曲進入前500名,是上榜歌曲數最多的拉丁藝人。他與Cardi B、J Balvin合作的〈I Like It〉排名第30,而〈DÁKITI〉發行即打破拉丁歌曲蟬聯榜首最久的紀錄,此紀錄後來也被自己的另一首歌〈DTmF〉再次打破。

經典不死:Queen與Fleetwood Mac搖滾再起

Queen的〈Bohemian Rhapsody〉是榜單中最早發行的歌曲,10年間在超過135國家Top 100榜單上活躍。Fleetwood Mac的〈Dreams〉則是10年間串流次數最多的搖滾歌曲,在89國榜單出現超過2,000天,證明經典歷久彌新。

新世代連線:ROSÉ & Bruno Mars攜手奪冠

ROSÉ與Bruno Mars合作的洗腦歌曲〈APT.〉是榜單上最新的歌曲,在「全球每日Top 100」榜單上蟬聯冠軍逾60天,晉身Apple Music 10年間奪冠天數最多的前5名歌曲之一。