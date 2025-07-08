國泰世華CUBE信用卡「慶生月」Q3餐廳出爐 筆筆消費最高10%回饋

國泰世華CUBE信用卡持續深耕卡友需求，2025年第3季「慶生月」專屬權益再升級，打造最適合壽星的刷卡回饋計畫。面對暑期聚餐與消費熱潮，CUBE卡本季加碼多家人氣餐飲與休閒通路，讓壽星卡友於生日月份，不僅能享受美好時光，還能獲得最高10%小樹點（信用卡）回饋。

本季「慶生月」除延續既有的生活旅遊、百貨購物、外送平台等熱門通路，更納入多間高人氣連鎖燒肉鍋物及甜點咖啡名店，並全新推出「台中特選餐廳」合作優惠，包含貓吃魚、昭日堂燒肉、昭日堂鍋煮、匠屋燒肉朝馬館、匠屋明義本店等，滿足壽星多元的味蕾需求，邀請卡友與親朋好友歡聚慶生，還能輕鬆累積回饋。

此外，7月壽星更可享有限定「慶生驚喜包」禮遇，只要於主打極簡機能風格的戶外配件品牌bitplay台灣官網刷CUBE信用卡消費，並切換至「慶生月」權益，單筆消費即享最高10%小樹點（信用卡）回饋，為壽星帶來兼具風格與實用的驚喜。

國泰世華表示，CUBE信用卡致力以靈活多元的權益設計，回應消費市場變化與客戶生活型態。「慶生月」權益將持續提供各式慶生場景，無論是與親友聚會慶生，或是獨自享受療癒時光，都能從專屬通路中獲得實質回饋。累積的小樹點（信用卡）更可用於折抵消費、兌換電子票券、航空哩程與停車折抵等，實用性高，同時有效放大回饋價值，讓一年一度的生日月充滿驚喜與幸福感。