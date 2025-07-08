快訊

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

11縣市深夜大雨特報！低壓帶、西南風助攻 新北、桃竹苗小心大雷雨

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華CUBE信用卡「慶生月」Q3餐廳出爐 筆筆消費最高10%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰世華CUBE信用卡「慶生月」權益，每季皆為壽星卡友打造專屬優惠，2025年第3季擴大中部美食版圖，再推壽星限定驚喜包，筆筆消費最高10%回饋。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華CUBE信用卡「慶生月」權益，每季皆為壽星卡友打造專屬優惠，2025年第3季擴大中部美食版圖，再推壽星限定驚喜包，筆筆消費最高10%回饋。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華CUBE信用卡持續深耕卡友需求，2025年第3季「慶生月」專屬權益再升級，打造最適合壽星的刷卡回饋計畫。面對暑期聚餐與消費熱潮，CUBE卡本季加碼多家人氣餐飲與休閒通路，讓壽星卡友於生日月份，不僅能享受美好時光，還能獲得最高10%小樹點（信用卡）回饋。

本季「慶生月」除延續既有的生活旅遊、百貨購物、外送平台等熱門通路，更納入多間高人氣連鎖燒肉鍋物及甜點咖啡名店，並全新推出「台中特選餐廳」合作優惠，包含貓吃魚、昭日堂燒肉、昭日堂鍋煮、匠屋燒肉朝馬館、匠屋明義本店等，滿足壽星多元的味蕾需求，邀請卡友與親朋好友歡聚慶生，還能輕鬆累積回饋。

此外，7月壽星更可享有限定「慶生驚喜包」禮遇，只要於主打極簡機能風格的戶外配件品牌bitplay台灣官網刷CUBE信用卡消費，並切換至「慶生月」權益，單筆消費即享最高10%小樹點（信用卡）回饋，為壽星帶來兼具風格與實用的驚喜。

國泰世華表示，CUBE信用卡致力以靈活多元的權益設計，回應消費市場變化與客戶生活型態。「慶生月」權益將持續提供各式慶生場景，無論是與親友聚會慶生，或是獨自享受療癒時光，都能從專屬通路中獲得實質回饋。累積的小樹點（信用卡）更可用於折抵消費、兌換電子票券、航空哩程與停車折抵等，實用性高，同時有效放大回饋價值，讓一年一度的生日月充滿驚喜與幸福感。

信用 燒肉 驚喜

延伸閱讀

林心如曬燒肉驚喜照　甜閃霍建華「無聲回擊」婚變謠言

日圓重貶創二周新低 匯價0.2022再創史上新低紀錄

一銀信用卡升級 優惠大放送

出售友人帳戶、盜刷信用卡還當取款車手 男遭判刑2年2月

相關新聞

史上最甜價！日圓現鈔「0.2019」刷新低 銀行主管曝最佳兌換時機

川普關稅重創日圓匯率，8日臺銀現鈔賣出價最低觸及0.2019，改寫新低紀錄，等於台幣1元可換到近5日圓。銀行主管建議想進...

股匯三殺…台幣匯價貶2分收29.068 匯銀人士揭「連三貶」原因

台幣匯價今日連三貶，以29.068作收，貶值2分，台北外匯經紀公司全日成交量為8.78億美元。匯銀人士指出，由於川普對台...

川普關稅衝擊！日圓出現破盤價0.1989 專家建議把握機會

川普關稅重創日圓匯率，日圓兌台幣再寫新低，上午臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「0.2019」，即期低至0.2004。甚至台新、玉山、國泰等銀行即期優惠匯率...

國泰世華CUBE信用卡「慶生月」Q3餐廳出爐 筆筆消費最高10%回饋

國泰世華CUBE信用卡持續深耕卡友需求，2025年第3季「慶生月」專屬權益再升級，打造最適合壽星的刷卡回饋計畫。面對暑期...

美將對14國課徵新關稅 金管會緊盯國際金融市場變化

美國總統川普公布日韓等共計14國課徵的關稅稅率，並告知8月1日起適用的新關稅，台灣並未列入首波公布名單，近期台股連3日下...

台企銀獲利動能強勁 上半年自結稅前、稅後獲利續雙創新高

台企銀（2834）8日公布自結6月與上半年營收概況，今年6月單月合併稅前盈餘17.27億元，合併稅後純益15.04億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。