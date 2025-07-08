第55屆全國技能競賽7月16日登場 1231名選手競技創新高

第55屆全國技能競賽將於16至20日在台北南港展覽館登場，本屆賽事以「我的極限，不被定義」為主軸，象徵選手們勇於突破自我、挑戰無限可能以及追求卓越的精神。今年總共1231名參賽選手一爭高下，選手人數比去年多出5％，創歷年新高。

勞動力發展署職能標準及技能檢定組長黃俐文說，第55屆全國技能競賽不僅是國內技能領域的年度盛事，也將同步辦理國手選拔賽。本次競賽匯聚來自全國各地的青年組、青少年組，共計1231位技優選手，在69個職類中同場競技，獲得前三名的選手，將有機會進一步角逐成為國手，代表參加我國主辦的第3屆亞洲技能競賽，以及明年在上海舉辦的第48屆國際技能競賽。

黃俐文說，為提供最佳的競賽環境與觀賽體驗，本屆賽事規畫了主題展示區及技能體驗站，國人參觀競賽為選手加油打氣外，也可以瞭解不同職類的技術應用與產業的發展趨勢。主題展示區以「星技園」為構想，透過AI觸控、情境互動闖關等方式呈現技能競賽的歷史沿革、介紹百工百業相關技術與職類的關聯性

另外，現場還安排有趣多元的技能體驗站，依照類群屬性，設置四個站點分佈於南港展覽1、2館，不僅有技能的操作（3D列印、組裝太陽能車等）、創意手作DIY（銅戒、香氛精油等），還可以集章拿好禮，歡迎民眾一起來免費體驗。

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