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不用再跑日本了！最潮咖哩店「CURRY UP by HUMAN MADE」 8月台北快閃
台北美食圈近期話題不斷！繼人氣甜甜圈「I’m donut？」之後，由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌「CURRY UP by HUMAN MADE」，也即將於8月登台快閃，地點則是台北新光三越信義新天地 A11，屆時勢必再度引爆一波排隊熱潮！
本名長尾智明的Nigo，是90年代日本裏原宿街頭潮流的代表性人物，他在2010年創立了新品牌「HUMAN MADE」，並開啟與各企業聯名的創意合作，同時也在日本原宿開設名為「CURRY UP」的咖哩店，據說店名是由好友「菲董」PHARRELL WILLIAMS所構思，帶有「HURRY UP」的意味，希望將日式咖哩的美味與美國快餐文化結合，也由於該店常推出特別企畫，販售潮流聯名周邊及商品，也被許多潮流迷戲稱為「必須朝聖的咖哩店」。
目前「CURRY UP」在東京中目黑與原宿等地開設有分店，曾多次入選食評Tableog百名店，連男神朴敘俊都到訪過，海外則是在去年進駐香港淺水灣REPULSE BAY VILLAGE，據了解，此次台北的快閃限定店除由品牌官方監製打造，重現日本原汁原味菜單以外，也可望引進限定商品與聯名周邊，以滿足潮流迷！
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