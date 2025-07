不用再跑日本了！最潮咖哩店「CURRY UP by HUMAN MADE」 8月台北快閃

台北美食圈近期話題不斷!繼人氣甜甜圈「I’m donut?」之後,由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌「CURRY UP by HUMAN MADE」,也即將於8月登台快閃,地點則是台北新光三越信義新天地 A11,屆時勢必再度引爆一波排隊熱潮!

本名長尾智明的Nigo,是90年代日本裏原宿街頭潮流的代表性人物,他在2010年創立了新品牌「HUMAN MADE」,並開啟與各企業聯名的創意合作,同時也在日本原宿開設名為「CURRY UP」的咖哩店,據說店名是由好友「菲董」PHARRELL WILLIAMS所構思,帶有「HURRY UP」的意味,希望將日式咖哩的美味與美國快餐文化結合,也由於該店常推出特別企畫,販售潮流聯名周邊及商品,也被許多潮流迷戲稱為「必須朝聖的咖哩店」。