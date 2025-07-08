快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

不用再跑日本了！最潮咖哩店「CURRY UP by HUMAN MADE」 8月台北快閃

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌 CURRY UP by HUMAN MADE，即將於8月登台快閃。圖/摘自品牌官方IG
由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌 CURRY UP by HUMAN MADE，即將於8月登台快閃。圖/摘自品牌官方IG

台北美食圈近期話題不斷！繼人氣甜甜圈「I’m donut？」之後，由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌「CURRY UP by HUMAN MADE」，也即將於8月登台快閃，地點則是台北新光三越信義新天地 A11，屆時勢必再度引爆一波排隊熱潮！

本名長尾智明的Nigo，是90年代日本裏原宿街頭潮流的代表性人物，他在2010年創立了新品牌「HUMAN MADE」，並開啟與各企業聯名的創意合作，同時也在日本原宿開設名為「CURRY UP」的咖哩店，據說店名是由好友「菲董」PHARRELL WILLIAMS所構思，帶有「HURRY UP」的意味，希望將日式咖哩的美味與美國快餐文化結合，也由於該店常推出特別企畫，販售潮流聯名周邊及商品，也被許多潮流迷戲稱為「必須朝聖的咖哩店」。

目前「CURRY UP」在東京中目黑與原宿等地開設有分店，曾多次入選食評Tableog百名店，連男神朴敘俊都到訪過，海外則是在去年進駐香港淺水灣REPULSE BAY VILLAGE，據了解，此次台北的快閃限定店除由品牌官方監製打造，重現日本原汁原味菜單以外，也可望引進限定商品與聯名周邊，以滿足潮流迷！

潮流教父Nigo 先前與知名牛仔品牌合作，也曾將廣告場景拉到「 CURRY UP」 。圖/翻攝自Levi's
潮流教父Nigo 先前與知名牛仔品牌合作，也曾將廣告場景拉到「 CURRY UP」 。圖/翻攝自Levi's
咖哩潮牌 CURRY UP by HUMAN MADE，提供融合日式咖哩與美國快餐文化的美味。圖/摘自品牌官方IG
咖哩潮牌 CURRY UP by HUMAN MADE，提供融合日式咖哩與美國快餐文化的美味。圖/摘自品牌官方IG
由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌 CURRY UP by HUMAN MADE，即將於8月登台快閃。圖/摘自品牌官方IG
由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌 CURRY UP by HUMAN MADE，即將於8月登台快閃。圖/摘自品牌官方IG

品牌 快閃 日本

延伸閱讀

日本百日咳疫情延燒 單周新增3353病例創7年來新高

台灣電車日本生產？日媒傳鴻海將與Nissan協商聯合運營追濱工廠！

她問去日本泡裸湯「要除毛嗎」？過來人揭1狀況：這點更重要

台灣關稅恐達25-32%！專家分析：大罷免之前、有些條件政府絕對不會妥協

相關新聞

不用再跑日本了！最潮咖哩店「CURRY UP by HUMAN MADE」 8月台北快閃

台北美食圈近期話題不斷！繼人氣甜甜圈「I’m donut？」之後，由潮流教父Nigo 所創立的咖哩潮牌「CURRY UP...

Qeelin全新Wulu Mini Solitaire珠寶 10萬有找輕奢入手、自由混搭

早從中世紀歐洲與亞洲文化的交流，便讓傳統文化得以相互影響、生成全新的美學結晶。東方珠寶品牌近日發表新款Wulu Mini...

布魯克林貝克漢夫婦出任Moncler廣告主角 重遊倫敦告白地點

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與老婆妮可拉佩茲貝克漢（Nicola Peltz Beckham）成為...

香奈兒出雜誌！首本藝術與文化刊物全球23家獨立書店限定 台北這裡有

時尚龍頭品牌香奈兒（CHANEL）於2025年6月推出全新藝術與文化刊物《ARTS & CULTURE Magazine...

愛彼聯手Mark Ronson慶品牌150周年 加碼全新委託藝術創作11月登場

一個人生日值得慶祝、一個品牌經營長達100年以上更值得盛大歡暢。以經典「皇家橡樹」聞名的愛彼（Audermars Pig...

每天300通電話打爆！台南首間「旭集」前兩週全滿 穿和服送紀念品

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，將於7月9日正式插旗新光三越台南新天地本館6樓，開設台南首間、全台第7間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。